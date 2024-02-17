17 февраля состоялся матч 19-го тура чемпионата Австрии по футболу между командами «Блау-Вайсс» и «РБ Зальцбург». Игра завершилась со счетом 1:1.

Гости открыли счет уже на 6-й секунде поединка. После явной ошибки голкипер хозяев Николаса Шмида Петар Ратков поразил ворота соперников.

Этот забитый мяч стал самым быстрым в истории австрийской Бундеслиги.

«Блау-Вайсс» забил ответный гол на 12-й минуте. Отличился Мануэль Маранда.

Сейчас «РБ Зальбцрг» занимает первое место в таблице чемпионата. У команды 41 очко после 19 сыгранных туров. У ближайшего преследователя «Штурма» на 3 пункта меньше – 38.

ВИДЕО. Гол за 6 секунд! В Бундеслиге Австрии установлен исторический рекорд