ВИДЕО. Ким Кардашьян рассказала правду про отношения со звездой Реала
Некоторое время модель и инфлюенсерку подозревали в симпатии к лидеру мадридского супер клуба
Модель и инфлюенсер Ким Кардашьян рассказала всю правду об отношениях с Джудом Беллингемом.
Некоторое время в СМИ распространялись слухи, что Ким влюблена в полузащитника мадридского Реала и сборной Англии. И что якобы Кардашьян намерена «перехватить» Джуда у другой красавицы Лауры Селии, модели бренда Victoria Secret, которая считается девушкой англичанина.
На «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» Кардашьян рассказала, откуда происходят слухи о ее «встречах» с известными футболистами:
«Это очень смешно, ведь получается так, что мои дети очень хотят, чтобы я начала отношения с каким-то спортсменом. Они составляют списки мужчин. Например, Сейнт хочет, чтобы я встречалась со звездой баскетбола или футбола... Я такая: нет, нет, нет, нет, этому не бывать!».
Как известно, один из четырех детей Ким Кардашьян, Сейнт Уэст является страстным поклонником футбола, и он часто просит маму отвезти его на тот или иной матч, чтобы он мог увидеться с кумиром вживую.
Также Джуд является рекламным лицом бренда одежды Ким SKIMS.
What a weekend it's been for Saint West:— ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2024
▫️ Met Vinicius at his house
▫️ Walked out with Vini before Real Madrid vs. Valladolid
▫️ Played with Vini on the Bernabéu pitch after the game
Memories he'll never forget 🤍
(via @vinijr) pic.twitter.com/FEi8m7b18q
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