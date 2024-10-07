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07 октября 2024, 15:40 | Обновлено 07 октября 2024, 16:26
1871
0

ВИДЕО. Ким Кардашьян рассказала правду про отношения со звездой Реала

Некоторое время модель и инфлюенсерку подозревали в симпатии к лидеру мадридского супер клуба

07 октября 2024, 15:40 | Обновлено 07 октября 2024, 16:26
1871
0
ВИДЕО. Ким Кардашьян рассказала правду про отношения со звездой Реала
Instagram. Ким Кардашьян и Джуд Беллингем

Модель и инфлюенсер Ким Кардашьян рассказала всю правду об отношениях с Джудом Беллингемом.

Некоторое время в СМИ распространялись слухи, что Ким влюблена в полузащитника мадридского Реала и сборной Англии. И что якобы Кардашьян намерена «перехватить» Джуда у другой красавицы Лауры Селии, модели бренда Victoria Secret, которая считается девушкой англичанина.

На «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» Кардашьян рассказала, откуда происходят слухи о ее «встречах» с известными футболистами:

«Это очень смешно, ведь получается так, что мои дети очень хотят, чтобы я начала отношения с каким-то спортсменом. Они составляют списки мужчин. Например, Сейнт хочет, чтобы я встречалась со звездой баскетбола или футбола... Я такая: нет, нет, нет, нет, этому не бывать!».

Как известно, один из четырех детей Ким Кардашьян, Сейнт Уэст является страстным поклонником футбола, и он часто просит маму отвезти его на тот или иной матч, чтобы он мог увидеться с кумиром вживую.

Также Джуд является рекламным лицом бренда одежды Ким SKIMS.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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