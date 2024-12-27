Реал тайно сменил название стадиона. Известно, с какой целью

Мадридский «Реал» изменил название своего стадиона «Сантьяго Бернабеу», сообщает испанское издание Marca.

Теперь домашняя арена «сливочных» будет называться «Бернабеу». Официальных заявлений по этому поводу от королевского клуба еще не было, но часть «Сантьяго» уже убрана с официального сайта стадиона, а также во всех его помещениях.

Отмечается, что такое действие «галактикос» обусловлено коммерческими целями.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 18 матчах. В Лиге чемпионов клуб идет 20-м, набрав 9 зачетных баллов в 6 поединках.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне тренером «Реала» может остаться Карло Анчелотти.