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  4. Киченок и Костюк узнали соперниц в парном разряде на WTA 500 в Брисбене
WTA
27 декабря 2024, 11:43 |
319
0

Киченок и Костюк узнали соперниц в парном разряде на WTA 500 в Брисбене

Соревнования в Австралии пройдут с 29 декабря по 5 января

27 декабря 2024, 11:43 |
319
0
Киченок и Костюк узнали соперниц в парном разряде на WTA 500 в Брисбене
Instagram. Людмила Киченок

Украинские теннисистки получили первых соперниц в парном разряде на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Людмила Киченок вместе с Чжань Хаоцин (Тайвань) в 1-м раунде сыграет против тандема Талия Гибсон (Австралия) / Майя Джойнт (Австралия). Киченок и Чжань посеяны под первым номером.

Марта Костюк в одном дуэте с латвийкой Аленой Остапенко в 1/8 финала встретится с парой Тимеа Бабош (Венгрия) / Николь Мелихар (США). Костюк и Остапенко получили третий номер посева.

Надежда Киченок и Сара Соррибес Тормо (Испания) на старте соревнований выйдут на корт против «нейтралок» Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Турнир в Брисбене пройдет с 29 декабря по 5 января. Костюк также сыграет и в одиночном разряде.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Чжань Хаоцин Майя Джойнт Николь Мелихар Людмила Киченок Марта Костюк Алена Остапенко Тимеа Бабош Надежда Киченок Сара Соррибес-Тормо Мирра Андреева Диана Шнайдер WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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