Киченок и Костюк узнали соперниц в парном разряде на WTA 500 в Брисбене

Украинские теннисистки получили первых соперниц в парном разряде на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Людмила Киченок вместе с Чжань Хаоцин (Тайвань) в 1-м раунде сыграет против тандема Талия Гибсон (Австралия) / Майя Джойнт (Австралия). Киченок и Чжань посеяны под первым номером.

Марта Костюк в одном дуэте с латвийкой Аленой Остапенко в 1/8 финала встретится с парой Тимеа Бабош (Венгрия) / Николь Мелихар (США). Костюк и Остапенко получили третий номер посева.

Надежда Киченок и Сара Соррибес Тормо (Испания) на старте соревнований выйдут на корт против «нейтралок» Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Турнир в Брисбене пройдет с 29 декабря по 5 января. Костюк также сыграет и в одиночном разряде.

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