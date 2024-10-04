Подчистили теннис. Определены полуфинальные пары на супертурнире в Пекине
4 октября на соревнованиях WTA 1000 состоялись четвертьфиналы в верхней части сетки
4 октября на соревнованиях WTA 1000 в Пекине (Китай) состоялись четвертьфинальные матчи в верхней части сетки.
Вторая ракетка мира и первая сеяная турнира Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой.
Далее чешка сыграет против Чжэн Циньвень, которая выбила еще одну «нейтральную» теннисистку Мирру Андрееву.
Днем ранее на турнире в Пекине была определена полуфинальная пара в нижней части сетки: Коко Гофф – Паула Бадоса.
WTA 1000 Пекин. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] –
Мирра Андреева [17] – Чжэн Циньвень [5] – 7:5, 0:6, 4:6
WTA 1000 Пекин. Пары 1/2 финала
Каролина Мухова – Чжэн Циньвень [5]
Коко Гофф [4] – Паула Бадоса
Last four standing in Beijing 🧧— wta (@WTA) October 4, 2024
Who will win the #ChinaOpen this weekend?! pic.twitter.com/JzSCmJhaYS
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