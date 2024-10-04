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US Open
04 октября 2024, 16:33 |
614
0

Подчистили теннис. Определены полуфинальные пары на супертурнире в Пекине

4 октября на соревнованиях WTA 1000 состоялись четвертьфиналы в верхней части сетки

04 октября 2024, 16:33 |
614
0
Подчистили теннис. Определены полуфинальные пары на супертурнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

4 октября на соревнованиях WTA 1000 в Пекине (Китай) состоялись четвертьфинальные матчи в верхней части сетки.

Вторая ракетка мира и первая сеяная турнира Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой.

Далее чешка сыграет против Чжэн Циньвень, которая выбила еще одну «нейтральную» теннисистку Мирру Андрееву.

Днем ранее на турнире в Пекине была определена полуфинальная пара в нижней части сетки: Коко Гофф – Паула Бадоса.

WTA 1000 Пекин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6
Мирра Андреева [17] – Чжэн Циньвень [5] – 7:5, 0:6, 4:6

WTA 1000 Пекин. Пары 1/2 финала

Каролина Мухова – Чжэн Циньвень [5]
Коко Гофф [4] – Паула Бадоса

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WTA Пекин Мирра Андреева Арина Соболенко Чжэн Циньвень Каролина Мухова Коко Гофф Паула Бадоса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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