Подчистили теннис. Определены полуфинальные пары на супертурнире в Пекине

4 октября на соревнованиях WTA 1000 в Пекине (Китай) состоялись четвертьфинальные матчи в верхней части сетки.

Вторая ракетка мира и первая сеяная турнира Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой.

Далее чешка сыграет против Чжэн Циньвень, которая выбила еще одну «нейтральную» теннисистку Мирру Андрееву.

Днем ранее на турнире в Пекине была определена полуфинальная пара в нижней части сетки: Коко Гофф – Паула Бадоса.

WTA 1000 Пекин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6

Мирра Андреева [17] – Чжэн Циньвень [5] – 7:5, 0:6, 4:6

WTA 1000 Пекин. Пары 1/2 финала

Каролина Мухова – Чжэн Циньвень [5]

Коко Гофф [4] – Паула Бадоса

Last four standing in Beijing 🧧



Who will win the #ChinaOpen this weekend?! pic.twitter.com/JzSCmJhaYS