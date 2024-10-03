Лига Европы03 октября 2024, 20:29 | Обновлено 03 октября 2024, 20:32
402
0
Хоффенхайм – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги Европы
03 октября 2024, 20:29 | Обновлено 03 октября 2024, 20:32
402
0
3 октября в 19:45 по киевскому времени проходит матч 2-го тура Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.
Динамо пропустило гол в середине первого тайма. Адам Гложек открыл счет на 22-й минуте.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы матча
Хоффенхайм – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Адам Гложек, 22 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 октября 2024, 04:27 1
2 октября королевский клуб уступил Лиллю 0:1 во 2-м туре Лиги чемпионов
Футбол | 03 октября 2024, 13:48 12
Sport.ua рассказывает о главном тренере ближайшего соперника «Динамо» по Лиге Европы…
Футбол | 03.10.2024, 03:10
Футбол | 02.10.2024, 21:39
Футбол | 03.10.2024, 20:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2024, 02:14 3
01.10.2024, 20:57 1
03.10.2024, 02:39 29
02.10.2024, 22:46 6
01.10.2024, 23:21 30
02.10.2024, 07:55 3