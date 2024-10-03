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Лига Европы
03 октября 2024, 20:29 | Обновлено 03 октября 2024, 20:32
402
0

Хоффенхайм – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги Европы

03 октября 2024, 20:29 | Обновлено 03 октября 2024, 20:32
402
0
Хоффенхайм – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября в 19:45 по киевскому времени проходит матч 2-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

Динамо пропустило гол в середине первого тайма. Адам Гложек открыл счет на 22-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы матча

Хоффенхайм – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Адам Гложек, 22 мин

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Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо видео голов и обзор Адам Гложек
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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