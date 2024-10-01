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  4. Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лига чемпионов
01 октября 2024, 23:17 |
1574
2

Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти

Андрей готов провести первый матч в сезоне

01 октября 2024, 23:17 |
1574
2
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин готовится сыграть первый матч в сезоне 2024/25 за мадридский клуб.

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение в последнем матче «сливочных» против «Атлетико» (1:1) и пропустит ближайшие два поединка. Таким образом, Лунин сыграет 2 октября в ЛЧ против «Лилля» и 5 октября в Ла Лиге против «Вильярреала». Украинский вратарь отреагировал на травму одноклубника и дал сигнал Анчелотти, что готов его заменить.

«Мне очень жаль, что Куртуа травмировался, но если мне придется сыграть – я готов», – сказал Лунин тренеру.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Лилль Вильярреал травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Diesel
підлизав, ну то таке))
хоче грати. подивимось
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-1
MIRRA
... новини ліплять з нічого.... Звичайно, при такій зарплаті - ти завжди будеш готовий !... тим більше зіграти 5-7 матчів в сезоні не так вже й важко, ще й на позиції воротаря!
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-2
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