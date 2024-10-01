Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин готовится сыграть первый матч в сезоне 2024/25 за мадридский клуб.

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение в последнем матче «сливочных» против «Атлетико» (1:1) и пропустит ближайшие два поединка. Таким образом, Лунин сыграет 2 октября в ЛЧ против «Лилля» и 5 октября в Ла Лиге против «Вильярреала». Украинский вратарь отреагировал на травму одноклубника и дал сигнал Анчелотти, что готов его заменить.

«Мне очень жаль, что Куртуа травмировался, но если мне придется сыграть – я готов», – сказал Лунин тренеру.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.