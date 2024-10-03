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Лига Европы
Твенте
03.10.2024 22:00 - : -
Фенербахче
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Лига Европы
03 октября 2024, 04:56 | Обновлено 03 октября 2024, 04:58
12
0

Твенте – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 3 октября в 22:00 по Киеву

03 октября 2024, 04:56 | Обновлено 03 октября 2024, 04:58
12
0
Твенте – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Фенербахче. Жозе Моуриньо

3 октября на «Де Гролс Весте» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Твенте» встретится с «Фенербахче». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Твенте

Команда так и не смогла ни разу повторить успех 2010-го года, с единственным чемпионством. Более того, красные теряли прописку в Эредивизии, но сразу же вернулись. А в прошлом сезоне представитель Энсхенде забрались на третью позицию, обойдя даже кризисный Аякс, и оставшись позади только пары других грандов, Фенербахче и ПСВ. Это позволило даже стартовать в квалификации Лиги чемпионов, но все-таки подопечные Остинга слишком плохую форму показывали на старте нового сезона, и в итоге уступили первому же противнику, Ред Булл (Зальцбург) - 1:2 в Австрии, 3:3 дома. Но к осени получилось более-менее найти форму, прибавить. В том числе голландцы смогли создать сенсацию в первом туре Лиги Европы, избежав поражения Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, ответив голом во 2-м тайме.

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Фенербахче

Клуб постоянно ищет способа вернуться на турецкую футбольную вершину. После очередной неудачи - 2-го места в прошлом розыгрыше Суперлиги - в Стамбуле не только взяли несколько звездных новичков, но и заманили на тренерский пост Жозе Моуринью. Но первичные восторги по поводу Особенного уже поутихли. В квалификации Лиги чемпионов канарейки только за счет голов Джеко справились с Лугано, но потом вылетели от Лилля, причем пропустив решающий гол дома, играя в большинстве. Успел гранд потерять очки и в национальной Суперлиге, в том числе проиграли 1:3 дома Галатасараю. После этого клуб стартовал в Лиге Европы, и с Роял Юнион получилось добиться победы.

Статистика личных встреч

Впервые клубы пересеклись в Лиге Европы в 2009-м году, обменявшись победами. Год назад, уже в Лиге конференций, оба раза выиграли турки.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что шансы на победу у сторон равны. В любом случае, скучно быть не должно - ставим на то, что стороны оформят тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Твенте
3 октбря 2024 -
22:00
Фенербахче
Тотал голов больше 2.5 1.82 Сделать ставку
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Твенте Фенербахче Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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