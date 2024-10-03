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Лига Европы
03 октября 2024, 19:35 | Обновлено 03 октября 2024, 20:07
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 3 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 октября видеотрансляции матчей 2-го тура Лиги Европы

03 октября 2024, 19:35 | Обновлено 03 октября 2024, 20:07
470
0
Лига Европы. Все матчи игрового дня 3 октября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Вечером 3 октября проходят поединки 2-го тура Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 2-й тур, 3 октября

  • 19:45. Хоффенхайм – Динамо Киев
  • 19:45. Карабах – Мальме
  • 19:45. Лацио – Ницца
  • 19:45. Маккаби Тель-Авив – Мидтьюлланд
  • 19:45. Олимпиакос Пирей – Брага
  • 19:45. Реал Сосьедад – Андерлехт
  • 19:45. РФШ – Галатасарай
  • 19:45. Славия Прага – Аякс
  • 19:45. Ференцварош – Тоттенхэм
  • 22:00. Атлетик – АЗ Алкмар
  • 22:00. Бешикташ – Айнтрахт Франкфурт
  • 22:00. Виктория Пльзень – Лудогорец
  • 22:00. Эльфсборг – Рома
  • 22:00. ПАОК – ФКСБ [Стяуа] Бухарест
  • 22:00. Порту – Манчестер Юнайтед
  • 22:00. Рейнджерс – Ліон
  • 22:00. Юнион Сен-Жилуаз – Буде-Глимт
  • 22:00. Твенте – Фенербахче

Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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