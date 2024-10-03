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Лига Европы03 октября 2024, 19:35 | Обновлено 03 октября 2024, 20:07
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 3 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 3 октября видеотрансляции матчей 2-го тура Лиги Европы
03 октября 2024, 19:35 | Обновлено 03 октября 2024, 20:07
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Вечером 3 октября проходят поединки 2-го тура Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лига Европы. 2-й тур, 3 октября
- 19:45. Хоффенхайм – Динамо Киев
- 19:45. Карабах – Мальме
- 19:45. Лацио – Ницца
- 19:45. Маккаби Тель-Авив – Мидтьюлланд
- 19:45. Олимпиакос Пирей – Брага
- 19:45. Реал Сосьедад – Андерлехт
- 19:45. РФШ – Галатасарай
- 19:45. Славия Прага – Аякс
- 19:45. Ференцварош – Тоттенхэм
- 22:00. Атлетик – АЗ Алкмар
- 22:00. Бешикташ – Айнтрахт Франкфурт
- 22:00. Виктория Пльзень – Лудогорец
- 22:00. Эльфсборг – Рома
- 22:00. ПАОК – ФКСБ [Стяуа] Бухарест
- 22:00. Порту – Манчестер Юнайтед
- 22:00. Рейнджерс – Ліон
- 22:00. Юнион Сен-Жилуаз – Буде-Глимт
- 22:00. Твенте – Фенербахче
Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.
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