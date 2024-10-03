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03.10.2024 19:45 – FT 0 : 2
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Лига Европы
03 октября 2024, 22:05 | Обновлено 03 октября 2024, 23:36
287
0

Результаты Лиги Европы. Неудача Динамо, потеряли очки Аякс и Галатарай

Вечером 3 октября проходят поединки 2-го тура Лиги Европы

03 октября 2024, 22:05 | Обновлено 03 октября 2024, 23:36
287
0
Результаты Лиги Европы. Неудача Динамо, потеряли очки Аякс и Галатарай
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 октября проходят поединки 2-го тура Лиги Европы. Завершены все матчи первого вечернего блока.

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Киевское Динамо в гостях уступило немецкому Хоффенхайму (0:2).

Украинский форвард Роман Яремчук всю игру оставался в резерве греческого Олимпиакоса в матче против португальской Браги (3:0).

Нападающий Алексей Кащук находился в запасе азербайджанского Карабаха в матче против шведского Мальме (1:2).

Лига Европы. 2-й тур, 3 октября

19:45. Хоффенхайм (Германия) – Динамо Киев (Украина) – 2:0

Голы: Гложек, 22, 60

19:45. Карабах (Азербайджан) – Мальме (Швеция) – 1:2

Голы: Жуниньо, 15 – Ботхейм, 19, 47

19:45. Лацио (Италия) – Ницца (Франция) – 4:1

Голы: Педро, 20, Кастельянос, 35, 53, Дзакканьи, 67 (пен) – Бога, 41

19:45. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:2

Голы: Франкулино, 39, Чилуфья, 89

19:45. Олимпиакос Пирей (Греция) – Брага (Португалия) – 3:0

Голы: Эль-Кааби, 45, 59, Эссе, 53

19:45. Реал Сосьедад (Испания) – Андерлехт (Бельгия) – 1:2

Голы: Марин, 5 – Васкес, 28, Леони, 39

19:45. РФШ (Латвия) – Галатасарай (Турция) – 2:2

Голы: Икауниекс, 40, Одишария, 55 – Мертенс, 12, Акгюн, 38

19:45. Славия Прага (Чехия) – Аякс (Нидерланды) – 1:1

Голы: Хоры, 67 – Ван ден Бомен, 18 (пен)

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2

Голы: Б. Варга, 90 – Сарр, 23, Джонсон, 86

19:45. Хоффенхайм (Германия) – Динамо Киев (Украина) – 2:0

19:45. Карабах (Азербайджан) – Мальме (Швеция) – 1:2

19:45. Лацио (Италия) – Ницца (Франция) – 4:1

19:45. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:2

19:45. Олимпиакос Пирей (Греция) – Брага (Португалия) – 3:0

19:45. Реал Сосьедад (Испания) – Андерлехт (Бельгия) – 1:2

19:45. РФШ (Латвия) – Галатасарай (Турция) – 2:2

19:45. Славия Прага (Чехия) – Аякс (Нидерланды) – 1:1

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Чилуфья (Мидтьюлланд).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Франкулину (Мидтьюлланд).
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Галатасарай Тоттенхэм Динамо Киев Андерлехт Олимпиакос Пирей Хоффенхайм Ницца Брага Мидтьюлланд Мальме Лига Европы Карабах Агдам Ференцварош Реал Сосьедад Маккаби Тель-Авив Славия Прага Аякс Хоффенхайм - Динамо Лацио РФШ выбор редакции Алексей Кащук Роман Яремчук статистические расклады видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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