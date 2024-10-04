Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после двух туров?

Вечером 3 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги Европы.

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Киевское Динамо в гостях уступило немецкому Хоффенхайму (0:2).

Столичная команда не имеет в активе ни одного очка и занимает предпоследнее, 35-е место в турнирной таблице.

В пятерку лучших с двумя победами (по 6 очков) входят: Лацио (Италия), Лион (Франция), Тоттенхэм (Англия), Стяуа (Румыния), Андерлехт (Бельгия).

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала.

Третий тур ЛЕ пройдет 24 октября. Динамо будет играть на выезде в Риме против итальянской Ромы.

Лига Европы. 2-й тур, 3 октября

22:00. Атлетик – АЗ Алкмар – 2:0

22:00. Бешикташ – Айнтрахт Франкфурт – 1:3

22:00. Виктория Пльзень – Лудогорец – 0:0

22:00. Эльфсборг – Рома – 1:0

22:00. ПАОК – ФКСБ [Стяуа] Бухарест – 0:1

22:00. Порту – Манчестер Юнайтед – 3:3

22:00. Рейнджерс – Лион – 1:4

22:00. Юнион Сен-Жилуаз – Буде-Глимт – 0:0

22:00. Твенте – Фенербахче – 1:1

Турнирная таблица