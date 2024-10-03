Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олимпиакос отгрузил Браге 3 мяча. Виллиан вышел на 58-й, Яремчук наблюдал
Лига Европы
Олимпиакос Пирей
03.10.2024 19:45 – FT 3 : 0
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
03 октября 2024, 21:55 | Обновлено 03 октября 2024, 21:56
114
0

Олимпиакос отгрузил Браге 3 мяча. Виллиан вышел на 58-й, Яремчук наблюдал

Греческий клуб победил португальцев 3:0 во 2-м туре ЛЕ, Роман просидел на скамейке

03 октября 2024, 21:55 | Обновлено 03 октября 2024, 21:56
114
0
Олимпиакос отгрузил Браге 3 мяча. Виллиан вышел на 58-й, Яремчук наблюдал
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Олимпиакос и Брага.

Поединок прошел на стадионе Караискакис в Пиреях. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дублем за греческий коллектив отличился Аюб Эль-Кааби, а еще один мяч забил Сантьяго Хеззе.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук провел весь матч на скамейке запасных. Экс-игрок Шахтера Виллиан появился на поле на 58-й минуте встречи.

После двух туров у Олимпиакоса 3 очка. На старте еврокубка греки проиграли Лиону 0:2. У Браги 3 пункта. В 1-м туре португальский клуб одолел Маккаби Тель-Авив 2:1.

Лига Европы 2024/25. 2-й тур, 3 октября

Олимпиакос (Греция) – Брага (Португалия) – 3:0

Голы: Эль-Кааби, 45, 59, Хеззе, 59

По теме:
Результаты Лиги Европы. Неудача Динамо, потеряли очки Аякс и Галатарай
Два разных тайма. Славия и Аякс сильнейшего не выявили
Французы тоже не выстояли. Лацио снова разбил соперника в Лиге Европы
Аюб Эль-Кааби Олимпиакос Пирей Брага Лига Европы Роман Яремчук Виллиан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен стартовый состав Динамо на матч ЛЕ против Хоффенхайма
Футбол | 03 октября 2024, 18:35 77
Стал известен стартовый состав Динамо на матч ЛЕ против Хоффенхайма
Стал известен стартовый состав Динамо на матч ЛЕ против Хоффенхайма

3 октября в 19:45 в Германии пройдет поединок 2-го тура Лиги Европы

Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Футбол | 03 октября 2024, 02:14 3
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико

2 октября орлы выиграли у матрасников 4:0 во 2-м туре Лиги чемпионов 2024/25

Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Футзал | 03.10.2024, 19:54
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Футбол | 03.10.2024, 15:00
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль
Футбол | 03.10.2024, 21:03
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чарльз назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика
Чарльз назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика
01.10.2024, 20:57 1
Бокс
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
02.10.2024, 22:15 3
Футзал
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02
Футбол
Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
01.10.2024, 19:49 4
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
03.10.2024, 03:10
Футбол
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
01.10.2024, 16:16 26
Футбол
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.10.2024, 08:15 1
Бокс
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем