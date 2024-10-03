Олимпиакос отгрузил Браге 3 мяча. Виллиан вышел на 58-й, Яремчук наблюдал
Греческий клуб победил португальцев 3:0 во 2-м туре ЛЕ, Роман просидел на скамейке
3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Олимпиакос и Брага.
Поединок прошел на стадионе Караискакис в Пиреях. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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Дублем за греческий коллектив отличился Аюб Эль-Кааби, а еще один мяч забил Сантьяго Хеззе.
Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук провел весь матч на скамейке запасных. Экс-игрок Шахтера Виллиан появился на поле на 58-й минуте встречи.
После двух туров у Олимпиакоса 3 очка. На старте еврокубка греки проиграли Лиону 0:2. У Браги 3 пункта. В 1-м туре португальский клуб одолел Маккаби Тель-Авив 2:1.
Лига Европы 2024/25. 2-й тур, 3 октября
Олимпиакос (Греция) – Брага (Португалия) – 3:0
Голы: Эль-Кааби, 45, 59, Хеззе, 59
🔴⚪️ Great win at home!#Olympiacos #UEL #OLYSCB pic.twitter.com/do155euwEr— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 3, 2024
Derrota em Atenas.#UEL | #PorMais pic.twitter.com/drCemTjdsR— SC Braga (@SCBragaOficial) October 3, 2024
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