Олимпиакос отгрузил Браге 3 мяча. Виллиан вышел на 58-й, Яремчук наблюдал

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Олимпиакос и Брага.

Поединок прошел на стадионе Караискакис в Пиреях. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Дублем за греческий коллектив отличился Аюб Эль-Кааби, а еще один мяч забил Сантьяго Хеззе.

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук провел весь матч на скамейке запасных. Экс-игрок Шахтера Виллиан появился на поле на 58-й минуте встречи.

После двух туров у Олимпиакоса 3 очка. На старте еврокубка греки проиграли Лиону 0:2. У Браги 3 пункта. В 1-м туре португальский клуб одолел Маккаби Тель-Авив 2:1.

Лига Европы 2024/25. 2-й тур, 3 октября

Олимпиакос (Греция) – Брага (Португалия) – 3:0

Голы: Эль-Кааби, 45, 59, Хеззе, 59