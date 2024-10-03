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Лига Европы
Олимпиакос Пирей
03.10.2024 19:45 - : -
Брага
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Лига Европы
03 октября 2024, 01:59 | Обновлено 03 октября 2024, 02:00
6
0

Олимпиакос – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 3 октября в 19:45 по Киеву

03 октября 2024, 01:59 | Обновлено 03 октября 2024, 02:00
6
0
Олимпиакос – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

3 октября на «Георгиос Караискакис» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Олимпиакос» встретится с «Брагой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Олимпиакос

Команда - одна из наиболее популярных и титулованных во всей Греции. И совсем недавно получалось на внутренней арене штамповать титулы. Но с пьедестала Легенду сбросили, и в прошлом розыгрыше снова не получилось вернуть себе 1-е место. Зато пришедший уже по ходу неудачного в целом розыгрыша Мендилибар, как годом ранее с предыдущими подопечными, выиграл Лигу конференций - уникальное событие не только для Пирея, но и всей Греции. Летом тут появились довольно любопытные новички. Это Яремчук, который прошлый сезон провел в Валенсии, опытный Виллиан, пришедший свободным агентом, да арендованный у Ноттингем Форест, у которого те же владельцы, Карму. Размявшись на национальном уровне, на прошлой неделе стартовали в Лиге Европы. С Лионом на выезде ничего не получилось, уступили там 0:2.

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Брага

Клуб в 2023-м году преодолевал раунд квалификации Лиги чемпионом и был участником группового раунда. Но для такого нужно снова преодолевать ожидания и финишировать в Примейре в топ-3, тесня кого-то из грандов. В прошлом сезоне это не вышло - архиепископы закончили на более привычной 4-й позиции. И, в том числе, поэтому отправились в менее статусную Лигу Европы. Там приходилось стартовать еще в середине лета, с квалификации. И ничего, прошли Маккаби (Петах-Тиква), Серветт и даже венский Рапид. Причем так ни разу и не проиграв, чего не сказать о перипетиях на внутренней арене. Основной раунд Лиги подопечные Карвальяла начинали с приема еще одного представителя Израиля, и тоже Маккаби, но из Тель-Авива. Там получилось минимально, но, главое, выиграть - закончили 2:1.

Статистика личных встреч

Аж в 2012-м году стороны провели единственный товарищеский матч. И он закончился 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но опытные португальцы вполне способны не проиграть в Пирее - ставим на Х2 (коэффициент - 1,727).

Прогноз Sport.ua
Олимпиакос Пирей
3 октбря 2024 -
19:45
Брага
Брага не проиграет 1.72 Сделать ставку
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Олимпиакос Пирей Брага прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы Роман Яремчук
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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