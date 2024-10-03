Французы тоже не выстояли. Лацио снова разбил соперника в Лиге Европы
Римляне победили «Ниццу»
Сегодня, 3 октября, стартовали матчи второго тура основного этапа Лиги Европы 2024/25.
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В Риме «Лацио» принимал французскую «Ниццу» и одержал разгромную победу со счетом 4:1.
За римлян забивали Педро, Валентин Кастельянос (дубль) и Маттиа Дзакканьи. За «Ниццу» одним голом отметился Жереми Бога.
«Лацио», который ранее победил «Динамо» 3:0, набрал уже шесть очков в основе ЛЕ, у «Ниццы» остался один пункт.
Следующий матч «Лацио» 24 октября сыграет против «Твенте», а «Ницца» в этот день будет принимать «Ференцварош».
Лига Европы. Основной этап. 2-й тур.
Лацио – Ницца – 4:1
Голы: Педро, 20, Кастельянос, 35, 53, Дзакканьи, 67 – Бога, 41.
🎂 🫡#LazioNizza #UEL 🇪🇺#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/QlGLX1M5a4— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 3, 2024
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