Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французы тоже не выстояли. Лацио снова разбил соперника в Лиге Европы
Лига Европы
Лацио
03.10.2024 19:45 – FT 4 : 1
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
03 октября 2024, 21:43 |
286
1

Французы тоже не выстояли. Лацио снова разбил соперника в Лиге Европы

Римляне победили «Ниццу»

03 октября 2024, 21:43 |
286
1
Французы тоже не выстояли. Лацио снова разбил соперника в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио – Ницца

Сегодня, 3 октября, стартовали матчи второго тура основного этапа Лиги Европы 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В Риме «Лацио» принимал французскую «Ниццу» и одержал разгромную победу со счетом 4:1.

За римлян забивали Педро, Валентин Кастельянос (дубль) и Маттиа Дзакканьи. За «Ниццу» одним голом отметился Жереми Бога.

«Лацио», который ранее победил «Динамо» 3:0, набрал уже шесть очков в основе ЛЕ, у «Ниццы» остался один пункт.

Следующий матч «Лацио» 24 октября сыграет против «Твенте», а «Ницца» в этот день будет принимать «Ференцварош».

Лига Европы. Основной этап. 2-й тур.

Лацио – Ницца – 4:1
Голы: Педро, 20, Кастельянос, 35, 53, Дзакканьи, 67 – Бога, 41.

По теме:
Результаты Лиги Европы. Неудача Динамо, потеряли очки Аякс и Галатарай
Олимпиакос отгрузил Браге 3 мяча. Виллиан вышел на 58-й, Яремчук наблюдал
Два разных тайма. Славия и Аякс сильнейшего не выявили
Валентин Кастельянос Маттиа Дзакканьи Педро Родригес Лацио Лига Европы Ницца
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Футбол | 03 октября 2024, 21:37 1
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму

Дубль Гложека принес победу немецкой команде

Марино ПУШИЧ: «Шахтер заслужил забить, но Аталанта – это другой уровень»
Футбол | 03 октября 2024, 16:11 10
Марино ПУШИЧ: «Шахтер заслужил забить, но Аталанта – это другой уровень»
Марино ПУШИЧ: «Шахтер заслужил забить, но Аталанта – это другой уровень»

Тренер дал оценку поражению в ЛЧ

Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол
Футбол | 03.10.2024, 04:27
Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Футзал | 03.10.2024, 19:54
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
Футбол | 02.10.2024, 22:46
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02
Футбол
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
02.10.2024, 15:45 23
Футзал
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
01.10.2024, 23:21 30
Война
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 30
Футбол
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
01.10.2024, 16:16 26
Футбол
Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
01.10.2024, 19:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем