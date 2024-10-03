3 октября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Лацио» встретится с «Ниццей». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда год назад играла в Лиге чемпионов и даже пробивалась там в плей-офф. Все благодаря тому, что Сарри поднял своих подопечных в 2023-м году на второе место - а выше был только невероятный тогда Наполи. Вот только в следующем розыгрыше изначально начались проблемы. И только уже без Маурисио, весной, удалось подняться на 7-е место в итоговой таблице Кальчо. На этот раз даже оно отправляло напрямую в основной раунд Лиги Европы. Там на прошлой неделе итальянцы, под руководством нового наставника, Барони, и без многолетнего бомбардира, Иммобиле, смогли крайне удачно стартовать. В формально выездном поединке, в Гамбурге, уже к 35-й минуте оформили 3:0 с киевским Динамо. Это при том, что в Серии А столичный клуб победил лишь дважды в пяти стартовых турах.

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Ницца

Клуб в прошлом сезоне наконец-то прибавил. Но, с другой стороны, долго идя среди лидеров, в итоге орлята ограничились только пятой позицией - то есть не то что титул, но и пропуск в Лигу чемпионов недоступен. Так что тут не особенно упирались, когда молодой тренер, Фариоли, отправился в Аякс. Его сменил Франк Эс, памятный по тому, что сделал Ланс из завсегдатая второго дивизиона вице-чемпионом Франции. Но на новом месте у него не все ладилось. Чего стоит последовательность матчей: 4:1 с Анжером в гостях, 0:2 от Марселя и уничтожения Сент-Этьена 8:0. На таком фоне в еврокубке начали скучно, ограничившись 1:1 дома с Реалом Сосьедад: пропустили первыми, но смогли отыграться еще до перерыва.

Статистика личных встреч

В 2017-м году стороны уже играли, и именно в Лиге Европы. Тогда более опытные итальянцы смогли победить в обоих матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары итальянцев, но они не могут похвастаться стабильностью. Стоит остановиться на варианте с пари на обе забьют (коэффициент - 1,909).