Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Порту
03.10.2024 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
03 октября 2024, 05:42 | Обновлено 03 октября 2024, 05:43
59
0

Порту – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 3 октября в 22:00 по Киеву

03 октября 2024, 05:42 | Обновлено 03 октября 2024, 05:43
59
0
Порту – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Манчестер Юнайтед

3 октября на «Драгау» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Порту» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Порту

Команда впервые за последнее время не смогла стать чемпионом дважды кряду. Сначала титул отобрала Бенфика, потом она же отдала его в упорной борьбе Спортингу. В этой гонке драконы не участвовали, серьезно отстав от этой пары. С учетом еще и смены президента - на выборах выиграл Виллаш-Боаш - у Консейсау, несмотря на успехи в других турнирах, не было шансов сохранить тренерский пост. Новый наставник, Витор Бруну Фернандеш, начинал с победы в Суперкубке Португалии - причем там отыгрались с 0:3 против львов. Да и потом в основном выигрывал. Но в рамках чемпионата львы уже успели взять реванш, выиграв 2:0. Более того, в стартовом туре Лиги Европы, играя с 51-й минуты в большинстве, португальцы все-таки уступили на выезде 2:3.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Манчестер Юнайтед

Клуб продолжает играть под руководством тен Хага. Уже пошел третий год голландца на Олд Траффорд, хотя успешным, и то с оговорками, был только первый сезон. Во втором, кроме победы в кубке Англии, были сплошные провалы, и в АПЛ (откат с 3-го места на 8-е), и в Лиге чемпионов (последние в несложной группе). Но и сейчас красные дьяволы, серьезно усилившись летом, не впечатляют в большинстве поединков. Они уже растеряли массу очков в чемпионате, вплоть до 0:3 на Олд Траффорд со старым врагом, Ливерпулем. Осечкой началась и Лига Европы, когда не получилось обыграть на своем поле достаточно скромного противника, Твенте. Причем голландцы отыгрались после ошибки Эриксена, который открывал счет. С другой стороны, после этого было почти пол часа, но счет 1:1 так и не изменился. А потом разгромно уступили 0:3 дома Тоттенхэму.

Статистика личных встреч

Раньше клубы пересекались в плей-офф Лиги чемпионов. В 1997-м и 2009-м англичане проходили за счет гола и победы, в 2007-м это удалось у драконов.

Прогноз

Букмекерские конторы и сейчас больше верят в гостей. Рекомендуем ставить на то, что более стабильно стартовавшие драконы выиграют при форе 0 (коэффициент - 2,0).

Прогноз Sport.ua
Порту
3 октбря 2024 -
22:00
Манчестер Юнайтед
Фора Порту (0) 2.00 Сделать ставку
По теме:
Эльфсборг – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Славия Прага – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Ференцварош – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Порту Манчестер Юнайтед Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РБ Лейпциг – Ювентус – 2:3. Два дубля и фантастический финт. Видео голов
Футбол | 03 октября 2024, 03:39 0
РБ Лейпциг – Ювентус – 2:3. Два дубля и фантастический финт. Видео голов
РБ Лейпциг – Ювентус – 2:3. Два дубля и фантастический финт. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Футбол | 02 октября 2024, 07:18 8
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти

Андрей готов провести первый матч в сезоне

Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Теннис | 02.10.2024, 08:26
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Шахтер – Аталанта – 0:3. Фиаско в Гельзенкирхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.10.2024, 22:34
Шахтер – Аталанта – 0:3. Фиаско в Гельзенкирхене. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Аталанта – 0:3. Фиаско в Гельзенкирхене. Видео голов и обзор матча
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 03.10.2024, 03:10
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.10.2024, 07:15 3
Бокс
«Лучшее, что может...» Майк Тайсон назвал человека, который изменит бокс
«Лучшее, что может...» Майк Тайсон назвал человека, который изменит бокс
01.10.2024, 01:44 1
Бокс
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
02.10.2024, 15:45 23
Футзал
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
01.10.2024, 12:30 17
Футбол
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
01.10.2024, 19:10 6
Футбол
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
01.10.2024, 08:18 2
Бокс
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
01.10.2024, 06:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем