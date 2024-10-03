3 октября на «Драгау» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Порту» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Порту

Команда впервые за последнее время не смогла стать чемпионом дважды кряду. Сначала титул отобрала Бенфика, потом она же отдала его в упорной борьбе Спортингу. В этой гонке драконы не участвовали, серьезно отстав от этой пары. С учетом еще и смены президента - на выборах выиграл Виллаш-Боаш - у Консейсау, несмотря на успехи в других турнирах, не было шансов сохранить тренерский пост. Новый наставник, Витор Бруну Фернандеш, начинал с победы в Суперкубке Португалии - причем там отыгрались с 0:3 против львов. Да и потом в основном выигрывал. Но в рамках чемпионата львы уже успели взять реванш, выиграв 2:0. Более того, в стартовом туре Лиги Европы, играя с 51-й минуты в большинстве, португальцы все-таки уступили на выезде 2:3.

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Манчестер Юнайтед

Клуб продолжает играть под руководством тен Хага. Уже пошел третий год голландца на Олд Траффорд, хотя успешным, и то с оговорками, был только первый сезон. Во втором, кроме победы в кубке Англии, были сплошные провалы, и в АПЛ (откат с 3-го места на 8-е), и в Лиге чемпионов (последние в несложной группе). Но и сейчас красные дьяволы, серьезно усилившись летом, не впечатляют в большинстве поединков. Они уже растеряли массу очков в чемпионате, вплоть до 0:3 на Олд Траффорд со старым врагом, Ливерпулем. Осечкой началась и Лига Европы, когда не получилось обыграть на своем поле достаточно скромного противника, Твенте. Причем голландцы отыгрались после ошибки Эриксена, который открывал счет. С другой стороны, после этого было почти пол часа, но счет 1:1 так и не изменился. А потом разгромно уступили 0:3 дома Тоттенхэму.

Статистика личных встреч

Раньше клубы пересекались в плей-офф Лиги чемпионов. В 1997-м и 2009-м англичане проходили за счет гола и победы, в 2007-м это удалось у драконов.

Прогноз

Букмекерские конторы и сейчас больше верят в гостей. Рекомендуем ставить на то, что более стабильно стартовавшие драконы выиграют при форе 0 (коэффициент - 2,0).