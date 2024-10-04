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Порту
03.10.2024 22:00 – FT 3 : 3
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Лига Европы
04 октября 2024, 01:38 | Обновлено 04 октября 2024, 02:19
83
1

«Не судите нас сейчас». Тен Хаг – о результатах МЮ

Нидерландский специалист утверждает, что его команда добьется успеха

04 октября 2024, 01:38 | Обновлено 04 октября 2024, 02:19
83
1
«Не судите нас сейчас». Тен Хаг – о результатах МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрік тен Хаг

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре красных дьяволов после матча с «Порту» в Лиге Европы:

«Мы добьемся результата, не судите нас сейчас, дождитесь конца сезона. Мы находимся в процессе, и мы будем совершенствоваться. Мы выходили в финалы в двух сезонах, просто подождите, мы будем развивать эту команду. Мы будем продолжать работать, мы будем сражаться, вы видите дух и связь между персоналом и командой».

Подопечные тен Хага 3 октября сыграли вничью с «Порту» в Лиге Европы (3:3). Красные дьяволы имеют 2 очка из 6 и находятся на 21-й позиции в еврокубке.

Под руководством нидерландского специалиста «Манчестер Юнайтед» сыграл 123 матча, из которых победил 71 игру, 35 раз потерпел поражение и 17 раз сыграл вничью.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Порту Лига Европы
Іван Распутін Источник: The Mirror
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