«Не судите нас сейчас». Тен Хаг – о результатах МЮ

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре красных дьяволов после матча с «Порту» в Лиге Европы:

«Мы добьемся результата, не судите нас сейчас, дождитесь конца сезона. Мы находимся в процессе, и мы будем совершенствоваться. Мы выходили в финалы в двух сезонах, просто подождите, мы будем развивать эту команду. Мы будем продолжать работать, мы будем сражаться, вы видите дух и связь между персоналом и командой».

Подопечные тен Хага 3 октября сыграли вничью с «Порту» в Лиге Европы (3:3). Красные дьяволы имеют 2 очка из 6 и находятся на 21-й позиции в еврокубке.

Под руководством нидерландского специалиста «Манчестер Юнайтед» сыграл 123 матча, из которых победил 71 игру, 35 раз потерпел поражение и 17 раз сыграл вничью.