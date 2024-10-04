Порту – Манчестер Юнайтед – 3:3. Феерический триллер. Видео голов и обзор
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Вечером 3 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги Европы.
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Порту и Манчестер Юнайтед устроили феерический матч-триллер, который завершился вничью (3:3).
Ничью для гостей принес Гарри Магуайр, забивший спасительный гол на 90+1 минуте.
Лига Европы. 2-й тур, 3 октября
22:00. Порту – Манчестер Юнайтед – 3:3
Голы: Пепе Акино, 27, Омородион, 34, 50 – Рэшфорд, 7, Хойлунд, 20, Магуайр, 90+1
Удаление: Бруну Фернандеш, 81 (МЮ)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Рэшфорд, 7 мин
ГОЛ! 0:2. Хойлунд, 20 мин
ГОЛ! 1:2. Пепе Акино, 27 мин
ГОЛ! 2:2. Омородион, 34 мин
ГОЛ! 3:2. Омородион, 50 мин
ГОЛ! 3:3. Магуайр, 90+1 мин
События матча
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