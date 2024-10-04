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Лига Европы
Порту
03.10.2024 22:00 – FT 3 : 3
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
04 октября 2024, 01:55 | Обновлено 04 октября 2024, 02:31
42
0

Порту – Манчестер Юнайтед – 3:3. Феерический триллер. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги Европы

04 октября 2024, 01:55 | Обновлено 04 октября 2024, 02:31
42
0
Порту – Манчестер Юнайтед – 3:3. Феерический триллер. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 3 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги Европы.

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Порту и Манчестер Юнайтед устроили феерический матч-триллер, который завершился вничью (3:3).

Ничью для гостей принес Гарри Магуайр, забивший спасительный гол на 90+1 минуте.

Лига Европы. 2-й тур, 3 октября

22:00. Порту – Манчестер Юнайтед – 3:3

Голы: Пепе Акино, 27, Омородион, 34, 50 – Рэшфорд, 7, Хойлунд, 20, Магуайр, 90+1

Удаление: Бруну Фернандеш, 81 (МЮ)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Рэшфорд, 7 мин

ГОЛ! 0:2. Хойлунд, 20 мин

ГОЛ! 1:2. Пепе Акино, 27 мин

ГОЛ! 2:2. Омородион, 34 мин

ГОЛ! 3:2. Омородион, 50 мин

ГОЛ! 3:3. Магуайр, 90+1 мин

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).
81’
Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Порту).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Порту).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Пепе Акино (Порту).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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