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  4. Шесть голов и красная. Порту и Манчестер Юнайтед сыграли матч-триллер в ЛЕ
Лига Европы
Порту
03.10.2024 22:00 – FT 3 : 3
Манчестер Юнайтед
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04 октября 2024, 00:07 | Обновлено 04 октября 2024, 00:39
379
2

Шесть голов и красная. Порту и Манчестер Юнайтед сыграли матч-триллер в ЛЕ

Поединок завершился в результативную ничью 3:3

04 октября 2024, 00:07 | Обновлено 04 октября 2024, 00:39
379
2
Шесть голов и красная. Порту и Манчестер Юнайтед сыграли матч-триллер в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Порту – Манчестер Юнайтед

3 октября прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Порту» и «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Драгау», который находится в португальском городе Порту. Матч завершился вничью 3:3.

Подопечные тен Хага прекрасно начали матч, поведя в счете 2:0 благодаря голам Рэшфорда и Хойлунда. Однако «драконы» перевернули ход игры – отыгрались и вышли вперед. На 81-й минуте красную получил Бруну Фернандеш, но даже без него «дьяволы» отыгрались – на 90+1 забил Гарри Магуайр.

«Дьяволы» сейчас имеют в ЛЕ два очка, а следующий матч сыграют против «Фенербахче». «Порту» набрал первые очки в розыгрыше основы ЛЕ. «Драконы» 24 октября сыграют против обидчика «Динамо» «Хоффенхайма».

Лига Европы. Основной этап. Второй тур, 3 октября.

Порту – Манчестер Юнайтед – 3:3
Голы: Пепе, 27, Омородион, 34, 50 – Рэшфорд, 7, Хойлунд, 20, Магуайр, 90+1.

Порту: Диогу Кошта, Моура, Перес, Зе Педру, Жоау Мариу (Гюль, 78), Нико Гонсалес, Варела, Эуштакиу (Фабиу Виейра, 78), Галено, Омородион (Груйич, 78), Пепе Акино (Мартим, 63).

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Мартинес (Магуайр, 78), де Лигт (Эванс, 79), Мазрауи, Эриксен, Каземиро, Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо, 46), Диалло (Антони, 69), Хейлунд (Зиркзе, 68).

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
И эту отменят?
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andre_lui
У Бруно знову картка
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