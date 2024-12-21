Англия21 декабря 2024, 17:10 |
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Эрлинг ХОЛАНД: «Мы с Гвардиолой выиграли 6 титулов АПЛ. Не забывайте это»
Игрок уверен, что команда вернется к победам
21 декабря 2024, 17:10 |
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Манчестер Сити в матче АПЛ уступил Астон Вилле 1:2, а девятое поражение в последних 12 встречах оценил форвард команды Эрлинг Холанд.
«Мы разочарованы. Недостаточно хорошо для меня и недостаточно хорошо для команды. Мы сохраняем уверенность в своих силах и продолжаем идти. Гвардиола? Мы с ним выиграли шесть титулов АПЛ за семь лет, не забывайте об этом».
«Он найдет выход, он всегда это делает. Мы верим в него, команда вернется к победам», – сказал Холанд.
Команда в АПЛ по итогам тура рискует опуститься на 7-8 позиции.
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А он точно во всех 6и титулах участвовал?
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