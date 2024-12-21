Гвардиола рассказал о причинах кризиса Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение 1:2 в матче чемпионата Англии против Астон Виллы, которое стало 9 за 12 последних матчей.

«Первый тайм провели хорошо, а вот во втором уровень футбола упал. Результаты вернутся, это точно. Конечно, есть причины таких проблем. Мы пропускаем такие голы, которых не пропускали раньше. И не забиваем там, где забивали раньше».

«Есть много разных факторов, футбол – сложная вещь. Убежден, мы вернемся к победам».

«Но и Астон Вилла является непростым соперником. В прошлом сезоне мы стали чемпионами, но проиграли на их поле», – сказал Гвардиола.