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Англия
21 декабря 2024, 18:05 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:34
2493
0

Гвардиола рассказал о причинах кризиса Манчестер Сити

Команда снова проиграла в АПЛ

21 декабря 2024, 18:05 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:34
2493
0
Гвардиола рассказал о причинах кризиса Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола прокомментировал поражение 1:2 в матче чемпионата Англии против Астон Виллы, которое стало 9 за 12 последних матчей.

«Первый тайм провели хорошо, а вот во втором уровень футбола упал. Результаты вернутся, это точно. Конечно, есть причины таких проблем. Мы пропускаем такие голы, которых не пропускали раньше. И не забиваем там, где забивали раньше».

«Есть много разных факторов, футбол – сложная вещь. Убежден, мы вернемся к победам».

«Но и Астон Вилла является непростым соперником. В прошлом сезоне мы стали чемпионами, но проиграли на их поле», – сказал Гвардиола.

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Астон Вилла Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Астон Вилла - Манчестер Сити
Иван Зинченко Источник: BBC
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