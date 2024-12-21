Названа сумма трансфера албанского вингера Цары в Александрию

Клуб украинской Премьер-лиги «Александрия» договорился с албанским «Партизани» о переходе 24-летнего капитана этой команды Теди Цары.

За Цару «Александрия» заплатит 230 тысяч евро, а также в договор будут включены дополнительные бонусы.

Цара выступает на позиции вингера и способен сыграть как на левом, так и на правом флангах атаки.

На счету игрока 2 матча в национальной сборной Албании.

Контракт Цары с «Партизани» действует до лета 2025 года.