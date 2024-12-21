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  4. Названа сумма трансфера албанского вингера Цары в Александрию
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 17:46 |
827
0

Названа сумма трансфера албанского вингера Цары в Александрию

Украинский клуб собирается подписать 24-летнего футболиста «Партизани»

21 декабря 2024, 17:46 |
827
0
Названа сумма трансфера албанского вингера Цары в Александрию
Getty Images/Global Images Ukraine. Теди Цара

Клуб украинской Премьер-лиги «Александрия» договорился с албанским «Партизани» о переходе 24-летнего капитана этой команды Теди Цары.

За Цару «Александрия» заплатит 230 тысяч евро, а также в договор будут включены дополнительные бонусы.

Цара выступает на позиции вингера и способен сыграть как на левом, так и на правом флангах атаки.

На счету игрока 2 матча в национальной сборной Албании.

Контракт Цары с «Партизани» действует до лета 2025 года.

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Партизани Тирана Александрия трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Panorama Sport
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