Украина. Премьер лига21 декабря 2024, 17:46 |
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Названа сумма трансфера албанского вингера Цары в Александрию
Украинский клуб собирается подписать 24-летнего футболиста «Партизани»
21 декабря 2024, 17:46 |
827
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Клуб украинской Премьер-лиги «Александрия» договорился с албанским «Партизани» о переходе 24-летнего капитана этой команды Теди Цары.
За Цару «Александрия» заплатит 230 тысяч евро, а также в договор будут включены дополнительные бонусы.
Цара выступает на позиции вингера и способен сыграть как на левом, так и на правом флангах атаки.
На счету игрока 2 матча в национальной сборной Албании.
Контракт Цары с «Партизани» действует до лета 2025 года.
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