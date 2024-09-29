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Лига Европы
Порту
03.10.2024 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 сентября 2024, 22:08 |
33
0

Порту – Манчестер Юнайтед. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 3 октября в 22:00 по Киеву

29 сентября 2024, 22:08 |
33
0
Порту – Манчестер Юнайтед. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Во вторник, 3 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Порту» и «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Драгау», который находится в португальском городе Порту.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Порту – Манчестер Юнайтед. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Порту – Манчестер Юнайтед
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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