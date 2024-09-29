Во вторник, 3 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Порту» и «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Драгау», который находится в португальском городе Порту.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Порту – Манчестер Юнайтед. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция