Порту – Манчестер Юнайтед. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 3 октября в 22:00 по Киеву
Во вторник, 3 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Порту» и «Манчестер Юнайтед».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Драгау», который находится в португальском городе Порту.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Порту – Манчестер Юнайтед. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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