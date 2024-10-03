Вторая победа. Гранд АПЛ – среди лидеров в Лиге Европы

Английский «Тоттенхэм» частично резервным составом на выезде обыграл венгерский «Ференцварош» в матче 2-го тура Лиги Европы. Команда выиграла 2:1 благодаря голам Папе Сара и Бреннана Джонсона.

«Тоттенхэм», который в первом туре еврокубка одолел «Карабах» с результатом 3:0, входит в число лидеров общей таблицы Лиги Европы с 6 очками.

Лига Европы. 2-й тур

Ференцварош – Тоттенхэм 1:2

Голы: Варга, 90 – Сарр, 23, Джонсон, 86

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, Грей, Дэвис, Биссума, Сарр (Соланке, 81), Бергвейл (Кулусевски, 65), Мур, Вернер (Джонсон, 65), Ланкшир (Мэддисон, 65)