Вторая победа. Гранд АПЛ – среди лидеров в Лиге Европы
Тоттенхэм обыграл Ференцварош
Английский «Тоттенхэм» частично резервным составом на выезде обыграл венгерский «Ференцварош» в матче 2-го тура Лиги Европы. Команда выиграла 2:1 благодаря голам Папе Сара и Бреннана Джонсона.
«Тоттенхэм», который в первом туре еврокубка одолел «Карабах» с результатом 3:0, входит в число лидеров общей таблицы Лиги Европы с 6 очками.
Лига Европы. 2-й тур
Ференцварош – Тоттенхэм 1:2
Голы: Варга, 90 – Сарр, 23, Джонсон, 86
Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, Грей, Дэвис, Биссума, Сарр (Соланке, 81), Бергвейл (Кулусевски, 65), Мур, Вернер (Джонсон, 65), Ланкшир (Мэддисон, 65)
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Матч состоится 3 октября в 22:00 по Киеву
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