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Лига Европы
Ференцварош
03.10.2024 19:45 – FT 1 : 2
Тоттенхэм
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Лига Европы
03 октября 2024, 21:41 |
233
0

Вторая победа. Гранд АПЛ – среди лидеров в Лиге Европы

Тоттенхэм обыграл Ференцварош

03 октября 2024, 21:41 |
233
0
Вторая победа. Гранд АПЛ – среди лидеров в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Тоттенхэм» частично резервным составом на выезде обыграл венгерский «Ференцварош» в матче 2-го тура Лиги Европы. Команда выиграла 2:1 благодаря голам Папе Сара и Бреннана Джонсона.

«Тоттенхэм», который в первом туре еврокубка одолел «Карабах» с результатом 3:0, входит в число лидеров общей таблицы Лиги Европы с 6 очками.

Лига Европы. 2-й тур

Ференцварош – Тоттенхэм 1:2
Голы: Варга, 90 – Сарр, 23, Джонсон, 86

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, Грей, Дэвис, Биссума, Сарр (Соланке, 81), Бергвейл (Кулусевски, 65), Мур, Вернер (Джонсон, 65), Ланкшир (Мэддисон, 65)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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