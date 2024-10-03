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Лига Европы
Ференцварош
03.10.2024 19:45 - : -
Тоттенхэм
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Лига Европы
03 октября 2024, 02:26 | Обновлено 03 октября 2024, 02:27
21
0

Ференцварош – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 3 октября в 19:45 по Киеву

03 октября 2024, 02:26 | Обновлено 03 октября 2024, 02:27
21
0
Ференцварош – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Тоттенгем. Ангелос Постекоглу

3 октября на «Групама Арена» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Ференцварош» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ференцварош

Команда представляет из себя достаточно редкое сочетание из исторического гранда, популярнейшего у болельщиков проекта и одновременно нынешнего безоговорочного лидера. Из тени Фради вышли на вершину венгерского футбола снова не так давно, но уже приучили всех к тому, как штампуют титулы. Удалось даже, при Реброве, вернуться в групповой этап Лиги чемпионов. Повторить это не получается, вот и этим летом клуб, пройдя Нью-Сэйнтс, уступил Мидтьюлланду - 0:2 в Дании, 1:1 дома. Более того, перебравшись в Лигу Европы, там Борац в квалификации так и не обыграли - оба матча принесли ничьи. Но в серии пенальти лучше был представитель Будапешта. Основной раунд, правда, начался новой осечкой: проиграли 1:2 Андерлехту в гостях, причем свой гол забив только на 86-й минуте.

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Тоттенхэм

Клуб в позапрошлом сезоне оставался вообще без еврокубков. Так что при Постекоглу, в 2023/2023, все-таки прибавить получилось. Но при этом основную задачу, вернуться в топ-4, шпоры не выполнили, уступив очный спор Астон Вилле. В итоге и отправились англичане не в Лигу чемпионов, а в куда менее статусную Лигу Европы. При этом менеджменту предстоит решать, как распределять нагрузки - в АПЛ тоже цели серьезные. С Карабахом получилось добиться уверенной, 3:0, победы. Но при этом после этого получилось повторить этот же счет, но уже в рамках Премьер-Лиги, с Манчестер Юнайтед - а могли забивать и больше, особенно Тимо Вернер. Это при том, что матч проходил в логове манкунианцев, на легендарном Олд Траффорд.

Статистика личных встреч

Впервые лондонский гранд посетит Будапешт.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в потенциал венгерского гранда. Рекомендуем ставить на то, что амбициозный лондонский коллектив, что набрав форму, выиграет при форе -1 забитый гол(коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Ференцварош
3 октбря 2024 -
19:45
Тоттенхэм
Фора Тоттенхэма (-1) 1.60 Сделать ставку
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Ференцварош Тоттенхэм Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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