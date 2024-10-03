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  4. Сыграет ли Мудрик? Известен состав Челси на матч Лиги конференций с Гентом
Лига конференций
03 октября 2024, 21:02 |
1956
3

Сыграет ли Мудрик? Известен состав Челси на матч Лиги конференций с Гентом

Матч состоится 3 октября в 22:00 по Киеву

03 октября 2024, 21:02 |
1956
3
Сыграет ли Мудрик? Известен состав Челси на матч Лиги конференций с Гентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 3 октября, состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стал известен стартовый состав «Челси» на этот матч. Шанс получит украинец Михаил Мудрик, который сыграет с первых минут.

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Перець
Це наш карлсон
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0
Harun Bakircioğlu
Схема у Челси 4-3-3. В этом сезоне так еще не играли
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0
protasov_lyopu_dadaj
мудрик это просто отмывание денег на западе. не дошло еще?
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0
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Теннис
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