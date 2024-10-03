Сыграет ли Мудрик? Известен состав Челси на матч Лиги конференций с Гентом

Во вторник, 3 октября, состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

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Стал известен стартовый состав «Челси» на этот матч. Шанс получит украинец Михаил Мудрик, который сыграет с первых минут.

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.