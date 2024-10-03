Лига конференций03 октября 2024, 21:02 |
1956
3
Сыграет ли Мудрик? Известен состав Челси на матч Лиги конференций с Гентом
Матч состоится 3 октября в 22:00 по Киеву
03 октября 2024, 21:02 |
1956
3
Во вторник, 3 октября, состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Стал известен стартовый состав «Челси» на этот матч. Шанс получит украинец Михаил Мудрик, который сыграет с первых минут.
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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Комментарии 3
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Це наш карлсон
Схема у Челси 4-3-3. В этом сезоне так еще не играли
мудрик это просто отмывание денег на западе. не дошло еще?
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