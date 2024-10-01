Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина

Во вторник, 3 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Эльфсборг» и «Рома».

Матч пройдет на стадионе «Бурос Арена», который находится в шведском городе Бурос.

По информации итальянских СМИ, главный тренер «волков» планирует ротацию в этом матче. Большинство лидеров команды, такие как Пауло Дибала, Джанлука Манчини и Лоренцо Пеллегрини получат отдых. В старте не стоит ждать и украинского нападающего Артема Довбика, которого, вероятно, заменит Эльдор Шомуродов.

Довбик забил за «Рому» в сезоне 2024/25 три гола. Артем отличился в прошлом матче ЛЕ против «Атлетика».