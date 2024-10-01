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Лига чемпионов
01 октября 2024, 20:30 | Обновлено 01 октября 2024, 20:31
1974
1

Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина

Артему дадут отдохнуть

01 октября 2024, 20:30 | Обновлено 01 октября 2024, 20:31
1974
1
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Во вторник, 3 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Эльфсборг» и «Рома».

Матч пройдет на стадионе «Бурос Арена», который находится в шведском городе Бурос.

По информации итальянских СМИ, главный тренер «волков» планирует ротацию в этом матче. Большинство лидеров команды, такие как Пауло Дибала, Джанлука Манчини и Лоренцо Пеллегрини получат отдых. В старте не стоит ждать и украинского нападающего Артема Довбика, которого, вероятно, заменит Эльдор Шомуродов.

Довбик забил за «Рому» в сезоне 2024/25 три гола. Артем отличился в прошлом матче ЛЕ против «Атлетика».

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Эльдор Шомуродов Рома Рим Лига Европы Эльфсборг Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник: RomaPress
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Дибала и так не играл в воскресенье, второй раз подряд не выйдет? Что-то слишком длинный отдых, у него после Атлетика не нашли травм. А ротация Довбика вполне закономерна.
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