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Лига Европы
28 сентября 2024, 12:09 | Обновлено 28 сентября 2024, 12:15
826
0

«Разблокирован». В УЕФА отреагировали на гол Довбика в ворота Атлетика

Украинец отметился первым голом в Лиге Европы

28 сентября 2024, 12:09 | Обновлено 28 сентября 2024, 12:15
826
0
«Разблокирован». В УЕФА отреагировали на гол Довбика в ворота Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» в матче 1-го тура основной стадии Лиги Европы сыграла дома вничью 1:1 с испанским «Атлетиком» из Бильбао.

Автором единственного гола «волков» стал украинский нападающий Артем Довбик, для которого этот точный удар стал первым в карьере в Лиге Европы. В УЕФА не прошли мимо этого факта в карьере уроженца Черкасс.

«Аккаунт #UEL Артема Довбика разблокирован», – уведомили в УЕФА, разместив видео гола украинца в ворота «Атлетика» Бильбао.

Напомним, ранее экс-игрок сборной Украины назвал ожидаемую результативность Артема Довбика в «Роме».

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Артем Довбик Рома Рим Лига Европы Атлетик Бильбао
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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