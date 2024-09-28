«Разблокирован». В УЕФА отреагировали на гол Довбика в ворота Атлетика
Украинец отметился первым голом в Лиге Европы
Римская «Рома» в матче 1-го тура основной стадии Лиги Европы сыграла дома вничью 1:1 с испанским «Атлетиком» из Бильбао.
Автором единственного гола «волков» стал украинский нападающий Артем Довбик, для которого этот точный удар стал первым в карьере в Лиге Европы. В УЕФА не прошли мимо этого факта в карьере уроженца Черкасс.
«Аккаунт #UEL Артема Довбика разблокирован», – уведомили в УЕФА, разместив видео гола украинца в ворота «Атлетика» Бильбао.
Напомним, ранее экс-игрок сборной Украины назвал ожидаемую результативность Артема Довбика в «Роме».
Artem Dovbyk's #UEL account, unlocked 🔓 pic.twitter.com/FahtRxlwpF— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 28, 2024
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