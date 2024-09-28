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Италия
28 сентября 2024, 08:47 | Обновлено 28 сентября 2024, 08:52
608
0

Экс-игрок сборной Украины назвал ожидаемую результативность Довбика в Роме

Игорь Худобяк – о возможностях нападающего «волков»

28 сентября 2024, 08:47 | Обновлено 28 сентября 2024, 08:52
608
0
Экс-игрок сборной Украины назвал ожидаемую результативность Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший полузащитник сборной Украины Игорь Худобяк высказал мнение о выступлении украинца Артема Довбика в составе римской «Ромы».

«Очень приятно, что у украинского форварда есть такая статистика в Европе – гол в третьем матче подряд. Думаю, что причиной этого является то, что после прихода нового тренера изменилась атмосфера в клубе, что немного помогло Довбику. Да, он больше начал понимать партнеров, партнеры теперь понимают его, прошло время, они сыгрались.

В ворота «Атлетика» Артем очень круто забил после кросса левого защитника. Думаю, что тренер доволен его действиями, а заменил его, потому что дает шанс другим форвардам проявить себя. Артем подходит «Роме».

Я думаю, он бы подошел многим топ-клубам Европы, которым нужен такой центрфорвард таранного типа. Довбик похож немного на Лукаку, может, менее габаритный, но что-то похожее у них есть.

У меня не было сомнений в трансфере Довбика в «Рому», Артем хорошо обдумал это решение, взвесил. И это не имеет значения, потому что он забивает голы, помогает команде и приносит пользу.

Если он будет дальше это делать, то сможет перейти и в «Атлетико», и любой другой топ-клуб. Если будет забивать так, как в предыдущих трех играх, то, наверное, забьет около 40 голов за сезон. Но на самом деле я думаю, что 20 голов должен был Довбик забить. Точнее, более 20», — заявил Худобяк.

Ранее в Италии оценили действия и гол Довбика в матче против «Атлетика» в ЛЕ.

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Игорь Я. Худобяк Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Юрій Остроумов Источник: NV.ua
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