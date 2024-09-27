В Италии оценили действия и гол Довбика в матче против Атлетика в ЛЕ

В четверг, 26 сентября, в 1-м туре основного турнира Лиги Европы римская «Рома» сыграла вничью 1:1 с испанским «Атлетиком» из Бильбао с голом в исполнении украинского нападающего Артема Довбика.

Различные СМИ Италии высоко оценили игру и голевой удар украинца по воротам басков.

«Пичичи – да, но еще не европейский нападающий. По крайней мере, пока нет. Артем Довбик забил свой первый гол в Лиге Европы за «Рому», которая сыграла вничью 1:1 с басками из «Атлетика» Бильбао. Украинский центрфорвард позволяет поля говорить за себя: физически он доминирует, гигант, который способен действовать в одиночку. Возможно, он не очень хорош в технике, особенно на близком расстоянии, но его движение и удар головой в момент гола являются хрестоматийными примерами центрального нападающего. [Он] все более неприкасаемый, все более решительный», – утверждает Tuttomercatoweb.

«Гол настоящего центрального нападающего. Он держал двух баскских центральных защитников в постоянном страхе», – охарактеризовало гол Довбика издание La Gazzetta dello Sport.

«Идеальный удар головой заставил «Олимпико» взорваться. Он никогда не играл в Лиге Европы, но показал себя с лучшей стороны, нокаутировав двух баскских центральных защитников», – сказано в репортаже Corriere dello Sport.

«Мощный удар головой: нет такого мяча, который не был бы его. Украинец разблокировал себя, но не всегда четко действует в штрафной. Однако количество голов тем временем растет. Это все, что нужно Юричу», – говорится в материале издания Tuttosport.

В УЕФА оценили ничью «Ромы» с «Атлетиком», отметив гол Артема Довбика.