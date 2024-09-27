Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА оценили ничью Ромы с Атлетиком, отметив гол Довбика
Лига Европы
27 сентября 2024, 10:22 | Обновлено 27 сентября 2024, 10:37
233
0

В УЕФА оценили ничью Ромы с Атлетиком, отметив гол Довбика

Команды в 1-м туре Лиги Европы сыграли 1:1

27 сентября 2024, 10:22 | Обновлено 27 сентября 2024, 10:37
233
0
В УЕФА оценили ничью Ромы с Атлетиком, отметив гол Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (справа)

Пресс-служба Европейского футбольного союза вынесла свой вердикт матчу 1-го тура основной стадии Лиги Европы между римской «Ромой» и «Атлетиком» Бильбао, который завершился вничью 1:1 с голом украинского нападающего «волков» Артема Довбика.

«Третий гол Довбика в нескольких матчах позволил «Роме» резво стартовать в Лиге Европы УЕФА, но в конце матча Паредес с великолепно разыгранной комбинации забил мяч в ворота «джаллоросси» на «Стадио Олимпико», – сказано в релизе журналиста-рекрута УЕФА к матчу «Рома» – «Атлетик».

Ранее, напомним, капитан «Ромы» Джанлука Манчини оценил ничью команды в Лиге Европы с «Атлетиком».

По теме:
«Не намерен останавливаться». В Италии оценили матч Довбика в Лиге Европы
Капитан Ромы оценил ничью в ЛЕ с Атлетиком, которому забил Довбик
Моуриньо дал оценку победному старту Фенербахче в Лиге Европы
Лига Европы Рома Рим Атлетик Бильбао Артем Довбик УЕФА
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Футбол | 26 сентября 2024, 11:31 105
Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Вы видите проблемы, я же не вижу возможности

Валерий Василенко разочарован беззубостью динамовской атаки в стартовом матче ЛЕ

«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
Футбол | 27 сентября 2024, 03:41 0
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол

26 сентября римляне сыграли вничью с Атлетик Бильбао (1:1) в 1-м туре Лиги Европы

ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Футбол | 26.09.2024, 22:39
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.09.2024, 07:00
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Боруссия Дортмунд – Бохум. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 27.09.2024, 06:22
Боруссия Дортмунд – Бохум. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия Дортмунд – Бохум. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
26.09.2024, 18:49 15
Футбол
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
25.09.2024, 19:17
Футбол
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
25.09.2024, 09:45 457
Футбол
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
25.09.2024, 23:24 1
Футзал
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
26.09.2024, 04:41
Футбол
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
25.09.2024, 17:16 38
Футзал
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 5
Футбол
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
26.09.2024, 04:23 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем