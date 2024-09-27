В УЕФА оценили ничью Ромы с Атлетиком, отметив гол Довбика

Пресс-служба Европейского футбольного союза вынесла свой вердикт матчу 1-го тура основной стадии Лиги Европы между римской «Ромой» и «Атлетиком» Бильбао, который завершился вничью 1:1 с голом украинского нападающего «волков» Артема Довбика.

«Третий гол Довбика в нескольких матчах позволил «Роме» резво стартовать в Лиге Европы УЕФА, но в конце матча Паредес с великолепно разыгранной комбинации забил мяч в ворота «джаллоросси» на «Стадио Олимпико», – сказано в релизе журналиста-рекрута УЕФА к матчу «Рома» – «Атлетик».

Ранее, напомним, капитан «Ромы» Джанлука Манчини оценил ничью команды в Лиге Европы с «Атлетиком».