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  4. Капитан Ромы оценил ничью в ЛЕ с Атлетиком, которому забил Довбик
Лига Европы
27 сентября 2024, 10:05 |
657
1

Капитан Ромы оценил ничью в ЛЕ с Атлетиком, которому забил Довбик

Джанлука Манчини – о матче 1-го тура

27 сентября 2024, 10:05 |
657
1
Капитан Ромы оценил ничью в ЛЕ с Атлетиком, которому забил Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Манчини

Капитан римской «Ромы» Джанлука Манчини поделился впечатлениями от поединка 1-го тура основной стадии Лиги Европы с испанским «Атлетиком» (1:1), ворота которого поразил украинец Артем Довбик.

«В первом тайме мы хорошо сыграли против сильной команды. Во втором мы начали хорошо и могли выйти вперед 2:0, благодаря голу Суле. Затем они внесли изменения, и мы отступили, но не создали много моментов. Мы расстроены тем, что пропустили гол», – признался 28-летний Манчини.

Ранее Артем Довбик оценил матч «Ромы» против «Атлетика».

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Джанлука Манчини Рома Рим Атлетик Бильбао Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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Wlad West
Остроумов -  это тупо перевод гугл, без ума и фантазии.  
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