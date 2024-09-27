Капитан Ромы оценил ничью в ЛЕ с Атлетиком, которому забил Довбик

Капитан римской «Ромы» Джанлука Манчини поделился впечатлениями от поединка 1-го тура основной стадии Лиги Европы с испанским «Атлетиком» (1:1), ворота которого поразил украинец Артем Довбик.

«В первом тайме мы хорошо сыграли против сильной команды. Во втором мы начали хорошо и могли выйти вперед 2:0, благодаря голу Суле. Затем они внесли изменения, и мы отступили, но не создали много моментов. Мы расстроены тем, что пропустили гол», – признался 28-летний Манчини.

Ранее Артем Довбик оценил матч «Ромы» против «Атлетика».