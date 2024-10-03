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Лига Европы
03 октября 2024, 21:44 | Обновлено 03 октября 2024, 22:01
78
0

Два разных тайма. Славия и Аякс сильнейшего не выявили

3 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги Европы

03 октября 2024, 21:44 | Обновлено 03 октября 2024, 22:01
78
0
Два разных тайма. Славия и Аякс сильнейшего не выявили
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября прошел матч 2-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Славия (Чехия) и Аякс (Нидерланды).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нидерландский клуб воспользовался индивидуальными ошибками игроков чешского клуба в первом тайме, но дальше инициативу отдал сопернику.

На 18-й минуте Бранко ван ден Бомен реализовал пенальти и вывел «Аякс» вперед.

Далее остроты в первом тайме почти не было. Команды очень редко решались на удары по воротам. Отметить можно лишь концовку первой 45-ти минутки, ведь футболисты «Славии» создали несколько моментов у ворот Пасвера.

Вторая половина игры шла полностью под диктовку хозяев поля.

На 67-й минуте вышедший на замену Томаш Хори замкнул головой передачу от партнера и сравнял счет.

Через 8 минут Юри Баас оставил «Аякс» в меньшинстве получив вторую желтую карточку.

Залишок часу пройшов під контролем гравців «Славії». Вони намагалися забити «Аяксу» другий м'яч, але фортуна була не на їхньому боці.

Лига Европы. Основной раунд. 2-й тур

«Славия» (Чехия) - „Аякс“ (Нидерланды) - 1:1

Голы: Хори, 67 - ван ден Бомен, 18 (с пенальти)

Предупреждения: Голеш, 9, Пребсл, 27, Доудера, 66, Трпшовски, 82 (за пределами поля) - Хато, 35, Баас, 47, Тейлор, 69, ван ден Бомен, 78, Вейндал, 90, Гааи, 90+1

Удаление: Баас, 75 (второе предупреждение)

«Славия": Кински, Голеш, Зима, Змзрли, Доудера, Пребсл (Зафейрис, 74), Дорли, Валлем (Диоф, 61), Мичез (Юрасек, 61), Хитил (Хори, 61), Лингр (Провод, 61)

«Аякс": Пасвер, Ренш, Шутало, Баас, Хато, ван ден Бомен, Глинссон (Тахирович, 42), Тейлор, Расмуссен (Вейндал, 56), Бробби (Акпом, 56), Годтс (Гааи, 56)

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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