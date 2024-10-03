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Лига Европы
Славия Прага
03.10.2024 19:45 - : -
Аякс
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Лига Европы
03 октября 2024, 03:28 | Обновлено 03 октября 2024, 03:29
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0

Славия Прага – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 3 октября в 19:45 по Киеву

03 октября 2024, 03:28 | Обновлено 03 октября 2024, 03:29
6
0
Славия Прага – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Twitter

3 октября на «Фортуна-Арена» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Славия» (Прага) встретится с «Аяксом». Поединок начнется в 19:45 по киевкому времени.

Славия (Прага)

Команда после длительного пребывания в тени, после появления новых инвесторов, с амбициями и деньгами, смогла вернуть себе чемпионский титул, причем не раз. Но в Чехии сильная конкуренция, и вот уже дважды первое место брал другой столичный клуб, Спарта, причем лоскутные и в 2023-м, и в 2024-м оказывались по итогам упорной борьбы вторыми. Но даже эта позиция отправила летом в квалификацию Лиги чемпионов. Уже там подопечные Трпишовски смогли выбить уверенно, с двумя победам, у Роял Юнион. Но от Лилля вылетели: получилось обменяться победами, но французы забили на гол больше. Перебравшись в Лигу Европы, они там стартовали с того, что оформили по мячу в каждом из таймов, в итоге победив Лудогорец 2:0.

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Аякс

Клуб снова в прошлом сезоне остался без трофеев, более того, в первом круге хватало антирекордов. Но все-таки удалось получить пропуск хотя бы в Лиге Европы. Там могли вылететь уже в квалификации, ведь Панатинаикос взял реванш в Амстердаме, но уступил там в серии пенальти. С другой стороны, голландцы под руководством нового наставника, Фариоли, справились до греков уверенно с сербской Войводиной и польской Ягеллонией, выиграв все четыре поединка с ними. На прошлой неделе аяксиды принимали у себя на поле амбициозный Бешикташ, который сейчас тренирует ван Бронкхорст. В итоге с турками получилось оформить крайне комфортную для себя победу - разгромили соперника 4:0.

Статистика личных встреч

Летом 2007-го неожиданно в квалификации сильнее оказались чехи. Ну, а через год в столице Нидерландов в рамках Кубка УЕФА команды сыграли вничью 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех амбициозных чехов. Но голландцы прибавили в этом сезоне, и надежно сыграют в обороне. Ждем, что тут оформят итоговые тотал меньше 2,5 забитых мячей (коэффициент - 1,99).

Прогноз Sport.ua
Славия Прага
3 октбря 2024 -
19:45
Аякс
Тотал голов меньше 2.5 1.99 Сделать ставку
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Славия Прага Аякс Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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