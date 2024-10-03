Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
2 октября орлы выиграли у матрасников 4:0 во 2-м туре Лиги чемпионов 2024/25
Во вторник, 2 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Атлетико.
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Матч состоялся на стадионе Да Луж, который находится в Лиссабоне. Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:0.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединко.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.
Лучшим игроком матча был признан левый защитник Бенфики Александер Ба, который оформил 3-й гол команды.
Оценки WhoScored за матч Бенфика – Атлетико (4:0)
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