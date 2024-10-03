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Лига Чемпионов
Бенфика
02.10.2024 22:00 – FT 4 : 0
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
03 октября 2024, 00:01 | Обновлено 03 октября 2024, 00:23
954
6

Clean sheet от Трубина. Бенфика в Лиссабоне поиздевалась над Атлетико

«Орлы» убедительно победили «матрасников»

03 октября 2024, 00:01 | Обновлено 03 октября 2024, 00:23
954
6
Clean sheet от Трубина. Бенфика в Лиссабоне поиздевалась над Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 2 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Атлетико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Да Луж», который находится в Лиссабоне.

Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:0. Голы за португальский клуб забивали Керем Актюркоглу, Анхель Ди Мария, Александер Ба и Оркун Кёкчю.

В стартовом составе «Бенфики» вышел голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который сумел сохранить ворота на замке.

«Бенфика» выиграла второй матч в основе ЛЧ и имеет в активе шесть очков. У «Атлетико» осталось три балла.

Следующий матч в главном евротурнире «орлы» сыграют 23 октября против «Фейеноорда», «Атлетико» в этот день будет принимать «Лилль».

Лига чемпионов. Основной этап. 2-й тур, 2 октября.

Бенфика – Атлетико – 4:0
Голы: Актюркоглу, 13, Ди Мария, 52, Ба, 75, Кёкчю, 84 (пен)

Бенфика: Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Томаш Араужу, Ба (Антониу Силва, 86), Кекчю (Баррейро, 86), Флорентину, Эурснес, Ди Мария (Рольхейсер, 71), Актюркоглу (Бесте, 71), Павлидис (Амдуни, 60).

Атлетико: Облак, Рейнилду, Хименес, Витцель, Альварес (Симеоне, 60), Корреа, Коке (Галлахер, 46), Де Поль (Серрано, 46), Льоренте (Молина, 33), Лино, Гризманн (Серлот, 46).

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Керем Актюркоглу Анхель Ди Мария Бенфика Атлетико Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Оркун Кёкчю
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Норм буки кинули всіх через ❌уй
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Saar
Довбик, молодець, що ти в Римі!
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0
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T-800
Школа Пятова, Шуткова ... Шахтёра))
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-1
Первый Среди Равных
У ціїє бездарності clean-shit буває тільки коли суперник завдає нуль ударів в площину воріт. Схоже захист Бенфіки був сьогодні на висоті.
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