Clean sheet от Трубина. Бенфика в Лиссабоне поиздевалась над Атлетико

Во вторник, 2 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Атлетико».

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Матч прошел на стадионе «Да Луж», который находится в Лиссабоне.

Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:0. Голы за португальский клуб забивали Керем Актюркоглу, Анхель Ди Мария, Александер Ба и Оркун Кёкчю.

В стартовом составе «Бенфики» вышел голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который сумел сохранить ворота на замке.

«Бенфика» выиграла второй матч в основе ЛЧ и имеет в активе шесть очков. У «Атлетико» осталось три балла.

Следующий матч в главном евротурнире «орлы» сыграют 23 октября против «Фейеноорда», «Атлетико» в этот день будет принимать «Лилль».

Лига чемпионов. Основной этап. 2-й тур, 2 октября.

Бенфика – Атлетико – 4:0

Голы: Актюркоглу, 13, Ди Мария, 52, Ба, 75, Кёкчю, 84 (пен)

Бенфика: Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Томаш Араужу, Ба (Антониу Силва, 86), Кекчю (Баррейро, 86), Флорентину, Эурснес, Ди Мария (Рольхейсер, 71), Актюркоглу (Бесте, 71), Павлидис (Амдуни, 60).



Атлетико: Облак, Рейнилду, Хименес, Витцель, Альварес (Симеоне, 60), Корреа, Коке (Галлахер, 46), Де Поль (Серрано, 46), Льоренте (Молина, 33), Лино, Гризманн (Серлот, 46).