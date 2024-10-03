Clean sheet от Трубина. Бенфика в Лиссабоне поиздевалась над Атлетико
«Орлы» убедительно победили «матрасников»
Во вторник, 2 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Атлетико».
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Матч прошел на стадионе «Да Луж», который находится в Лиссабоне.
Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:0. Голы за португальский клуб забивали Керем Актюркоглу, Анхель Ди Мария, Александер Ба и Оркун Кёкчю.
В стартовом составе «Бенфики» вышел голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который сумел сохранить ворота на замке.
«Бенфика» выиграла второй матч в основе ЛЧ и имеет в активе шесть очков. У «Атлетико» осталось три балла.
Следующий матч в главном евротурнире «орлы» сыграют 23 октября против «Фейеноорда», «Атлетико» в этот день будет принимать «Лилль».
Лига чемпионов. Основной этап. 2-й тур, 2 октября.
Бенфика – Атлетико – 4:0
Голы: Актюркоглу, 13, Ди Мария, 52, Ба, 75, Кёкчю, 84 (пен)
Бенфика: Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Томаш Араужу, Ба (Антониу Силва, 86), Кекчю (Баррейро, 86), Флорентину, Эурснес, Ди Мария (Рольхейсер, 71), Актюркоглу (Бесте, 71), Павлидис (Амдуни, 60).
Атлетико: Облак, Рейнилду, Хименес, Витцель, Альварес (Симеоне, 60), Корреа, Коке (Галлахер, 46), Де Поль (Серрано, 46), Льоренте (Молина, 33), Лино, Гризманн (Серлот, 46).
Final del partido. pic.twitter.com/kKbcUDrazv— Atlético de Madrid (@Atleti) October 2, 2024
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