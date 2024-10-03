Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Бенфики оценил матч с Атлетико в ЛЧ, в котором Трубин отыграл на ноль
Лига Чемпионов
Бенфика
02.10.2024 22:00 – FT 4 : 0
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 октября 2024, 07:31 |
915
0

Коуч Бенфики оценил матч с Атлетико в ЛЧ, в котором Трубин отыграл на ноль

Бруну Лаже прокомментировал победу подопечных во 2-м туре Лиги чемпионов

03 октября 2024, 07:31 |
915
0
Коуч Бенфики оценил матч с Атлетико в ЛЧ, в котором Трубин отыграл на ноль
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

Во вторник, 2 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Атлетико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч состоялся на стадионе Да Луж, который находится в Лиссабоне. Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:0.

После завершения встречи главный тренер орлов Бруну Лаже прокомментировал победу подопечных:

«Это был вечер в старом стиле Бенфики. Полная заслуга игроков, которые поняли стратегию и план игры. Это было решающим. Это была лучшая версия каждого игрока. Мы были командой, стартовые 11 игроков и те, кто выходил со скамейки запасных, чтобы заряжать команду энергией и удерживать ее в игре. И затем это импульс от побед, который обеспечивает эти условия, которые являются лучшими для воплощения качества в жизнь.

Это особенное событие для меня и игроков. Но для величия Бенфики нам нужно сделать многое по сравнению с тем, чего мы достигли в истории. Это был важный вечер для всех, чтобы одержать еще одну победу и продолжить расти как команда.

В этом и заключается суть футбола. Это наслаждение хорошими моментами, поддержка команды и достойное футбольное выступление. Команда играет хорошо, давайте продолжать поддерживать ее. Болельщики были фантастическими в этом смысле. Мы забили четыре гола, а во втором тайме создали несколько моментов, когда мы могли бы выйти вперед, и это произошло благодаря поддержке болельщиков. Мне это нравится, мне нравится, что у болельщиков есть такие отношения с командой и они ее поддерживают».

Игрок матча Оркун Кекчю:

«Я очень счастлив, что мы набрали три очка. Это была действительно важная игра дома, и теперь я думаю, что мы находимся в хорошем положении. И для меня лично это также очень приятно после моего первого сезона здесь в прошлом году. Теперь становится намного лучше.

Я думаю, что это новая энергия, также от болельщиков, игроков. Это хороший шаг вперед, и теперь мы должны продолжать быть такими в каждой игре, сосредотачиваясь на каждой игре, чтобы нам было легко выступать.

Я знаю Керема [Актюркоглу] четыре или пять лет, мы всегда вместе со сборной, поэтому наша дружба идет оттуда, а теперь он приехал сюда. Это как семья, понимаете? Мы делаем что-то вместе, вчера вечером мы устраивали барбекю с семьями. Я очень рад за него, что он играет действительно хорошо, и я надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе».

Прокомментировал результат матча и наставник Атлетико Диего Симеоне:

«Мы знаем, насколько важны Коке, Гризманн и Де Пауль. Мы хотели свежих ног и игры в воздухе, но затем последовали пенальти и гол со стандарта. Давайте не будем искать оправданий. Мы не провели хорошую игру, и тренер несет за это ответственность. Сегодня изменения тоже не сработали. Это была плохая игра для всех. Давайте восстановим нашу энергию к воскресенью».

Видеообзор матча Бенфика – Атлетико (4:0)

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Бах (Бенфика).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
По теме:
В Баварии назвали причины поражения Астон Вилле в ЛЧ
СЛОТ: «Кипер был единственным игроком Ливерпуля со свободным пространством»
В УЕФА дали оценку крупному поражению Шахтера от Аталанты
Бруну Лаже Оркун Кёкчю пресс-конференция Диего Симеоне Атлетико Мадрид Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Футбол | 02 октября 2024, 07:55 3
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии

«Манчестер Юнайтед» хочет пригласить французского специалиста

Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02 октября 2024, 20:20 24
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов

Виктор Цыганков был заменен на 29-й минуте поединка Жироны и Фейеноорда

Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Футбол | 03.10.2024, 06:47
Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
Футзал | 02.10.2024, 15:45
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
Бавария на выезде потерпела неожиданное поражение в ЛЧ от Астон Виллы
Футбол | 02.10.2024, 23:57
Бавария на выезде потерпела неожиданное поражение в ЛЧ от Астон Виллы
Бавария на выезде потерпела неожиданное поражение в ЛЧ от Астон Виллы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
01.10.2024, 11:49
Теннис
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.10.2024, 08:15
Бокс
Реал готов продать игрока основы. Известна сумма возможного трансфера
Реал готов продать игрока основы. Известна сумма возможного трансфера
01.10.2024, 11:31
Футбол
«Я не верю, но если...» Тренер Дюбуа назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Я не верю, но если...» Тренер Дюбуа назвал победителя боя Усик – Фьюри
01.10.2024, 09:47
Бокс
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
01.10.2024, 12:47 51
Теннис
«Не вижу смысла». Экс-тренер сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
«Не вижу смысла». Экс-тренер сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
01.10.2024, 10:22 5
Футбол
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
02.10.2024, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем