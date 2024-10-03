Коуч Бенфики оценил матч с Атлетико в ЛЧ, в котором Трубин отыграл на ноль

Во вторник, 2 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Атлетико.

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Матч состоялся на стадионе Да Луж, который находится в Лиссабоне. Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:0.

После завершения встречи главный тренер орлов Бруну Лаже прокомментировал победу подопечных:

«Это был вечер в старом стиле Бенфики. Полная заслуга игроков, которые поняли стратегию и план игры. Это было решающим. Это была лучшая версия каждого игрока. Мы были командой, стартовые 11 игроков и те, кто выходил со скамейки запасных, чтобы заряжать команду энергией и удерживать ее в игре. И затем это импульс от побед, который обеспечивает эти условия, которые являются лучшими для воплощения качества в жизнь.

Это особенное событие для меня и игроков. Но для величия Бенфики нам нужно сделать многое по сравнению с тем, чего мы достигли в истории. Это был важный вечер для всех, чтобы одержать еще одну победу и продолжить расти как команда.

В этом и заключается суть футбола. Это наслаждение хорошими моментами, поддержка команды и достойное футбольное выступление. Команда играет хорошо, давайте продолжать поддерживать ее. Болельщики были фантастическими в этом смысле. Мы забили четыре гола, а во втором тайме создали несколько моментов, когда мы могли бы выйти вперед, и это произошло благодаря поддержке болельщиков. Мне это нравится, мне нравится, что у болельщиков есть такие отношения с командой и они ее поддерживают».

Игрок матча Оркун Кекчю:

«Я очень счастлив, что мы набрали три очка. Это была действительно важная игра дома, и теперь я думаю, что мы находимся в хорошем положении. И для меня лично это также очень приятно после моего первого сезона здесь в прошлом году. Теперь становится намного лучше.

Я думаю, что это новая энергия, также от болельщиков, игроков. Это хороший шаг вперед, и теперь мы должны продолжать быть такими в каждой игре, сосредотачиваясь на каждой игре, чтобы нам было легко выступать.

Я знаю Керема [Актюркоглу] четыре или пять лет, мы всегда вместе со сборной, поэтому наша дружба идет оттуда, а теперь он приехал сюда. Это как семья, понимаете? Мы делаем что-то вместе, вчера вечером мы устраивали барбекю с семьями. Я очень рад за него, что он играет действительно хорошо, и я надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе».

Прокомментировал результат матча и наставник Атлетико Диего Симеоне:

«Мы знаем, насколько важны Коке, Гризманн и Де Пауль. Мы хотели свежих ног и игры в воздухе, но затем последовали пенальти и гол со стандарта. Давайте не будем искать оправданий. Мы не провели хорошую игру, и тренер несет за это ответственность. Сегодня изменения тоже не сработали. Это была плохая игра для всех. Давайте восстановим нашу энергию к воскресенью».

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Видеообзор матча Бенфика – Атлетико (4:0)