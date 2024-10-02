02.10.2024 22:00 – перерыв 1 : 0
Лига чемпионов02 октября 2024, 21:55 | Обновлено 02 октября 2024, 22:06
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Бенфика – Атлетико. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 2 октября в 22:00 по Киеву
02 октября 2024, 21:55 | Обновлено 02 октября 2024, 22:06
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Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Атлетико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Да Луж», который находится в Лиссабоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Бенфика – Атлетико. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика – АтлетикоСмотреть трансляцию
События матча
13’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
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