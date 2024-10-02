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Лига Чемпионов
Бенфика
02.10.2024 22:00 – перерыв 1 : 0
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 октября 2024, 21:55 | Обновлено 02 октября 2024, 22:06
805
0

Бенфика – Атлетико. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 2 октября в 22:00 по Киеву

02 октября 2024, 21:55 | Обновлено 02 октября 2024, 22:06
805
0
Бенфика – Атлетико. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Атлетико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Да Луж», который находится в Лиссабоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бенфика – Атлетико. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Атлетико
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События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
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Бенфика Атлетико Мадрид смотреть онлайн Лига чемпионов Анатолий Трубин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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