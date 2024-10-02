2 октября на «Эштадиу да Луш» пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне сдала по всем параметрам. Обладатель титула в Примейре, она проиграла гонку за его защиту соседу - Спортингу. Заодно в Лиге чемпионов в тот раз не получилось выйти из группы. Тем не менее, заслуги 2022/2023 позволили Рогеру Шмидту сохранить должность. Но все понимали, что первые же осечки могли стать для немца роковыми, и так и случилось: выиграв только дважды в первых четырех турах португальского первенства, в Лиссабоне провернули рокировку. Новым наставником стал Бруну Лаже. И начинал он с серии побед. В том числе получилось выиграть и в Белграде. Все решилось в первые пол часа, когда в ворота Црвены Звезды забили дважды. Да, сербы ответили на 86-й минуте, и в концовке пришлось понервничать, но в итоге вышло зафиксировать 2:1 в пользу гостей.

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Атлетико

Клуб в прошлом сезоне, в отличие от 2022-го года, пробивался в плей-офф Лиги чемпионов. Да и в кубке Испании впервые за последние сезоны удалось добраться до полуфинала. Но в итоге нигде не получилось добиться заметных успехов. Более того, уступив Атлетику в 1/2 Копы дель Рей, чуть не отдали ему же 4-е место в Примере. В итоге все-таки получилось у гранда замкнуть квартет, но Диего Симеоне воспринял такое как сигнал о необходимости серьезно пересмотреть состав. Летом Чоло-Тим серьезно потратился, заработав что-то только на продажах Омородиона и Мораты - но один только Альварес стоил в разы дороже. Правда, обновленная команда допускает пока что многовато осечек. Дерби с Реалом тоже принесло ничью, но там сравняли перед самым финальным свистком. Непросто было и в Лиге чемпионов: РБ Лейпциг открывал счет уже на 4-й минуте. Но гол и ассист Гризманна позволили хозяевам оформить волевые 2:1 на 90-й минуте - характер у матрасников остается прежним.

Статистика личных встреч

В 2015-м году соседи уже играли в групповом этапе Лиги чемпионов. И тогда они обменялись победами 2:1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Они хороши, но не идеальны - ставим на подопечных Симеоне с форой 0 (коэффициент - 1,71).