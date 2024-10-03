Бенфика – Атлетико – 4:0. Орлы заклевали матрац. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
Во вторник, 2 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Атлетико.
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Матч состоялся на стадионе Да Луж, который находится в Лиссабоне. Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:0.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединко.
Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября.
Бенфика – Атлетико – 4:0
Голы: Актюркоглу, 13, Ди Мария, 52 (пен.), Ба, 75, Кёкчю, 84 (пен.)
Видео голов и обзор матча:
События матча
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