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Бенфика
02.10.2024 22:00 – FT 4 : 0
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
03 октября 2024, 06:15 |
387
0

Бенфика – Атлетико – 4:0. Орлы заклевали матрац. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

03 октября 2024, 06:15 |
387
0
Бенфика – Атлетико – 4:0. Орлы заклевали матрац. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Атлетико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч состоялся на стадионе Да Луж, который находится в Лиссабоне. Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:0.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединко.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября.

Бенфика – Атлетико – 4:0

Голы: Актюркоглу, 13, Ди Мария, 52 (пен.), Ба, 75, Кёкчю, 84 (пен.)

Видео голов и обзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Бах (Бенфика).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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