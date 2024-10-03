Во вторник, 2 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Атлетико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч состоялся на стадионе Да Луж, который находится в Лиссабоне. Хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:0.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединко.

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября.

Бенфика – Атлетико – 4:0



Голы: Актюркоглу, 13, Ди Мария, 52 (пен.), Ба, 75, Кёкчю, 84 (пен.)

Видео голов и обзор матча: