МИЛЕВСКИЙ: Главное – один забить, и потом будет интересно. Вперед, Динамо!
Экс-игрок киевлян и сборной Украины поддерживает команду в матче ЛЕ с Хоффенхаймом
3 октября в 19:45 по киевскому времени проходит матч 2-го тура Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.
Киевляне дважды пропустили от немецкого коллектива. Дубль оформил Адам Гложек.
Экс-игрок сборной Украины и бело-синих Артем Милевский в своем Telegram-канале, несмотря на слабую игру подопечных Александра Шовковского, продолжает поддерживать и верить в киевлян:
«Главное – один забить, и потом будет интересно. Впереееед, Динамо!», – написал Милевский.
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