3 октября в 19:45 по киевскому времени проходит матч 2-го тура Лиги Европы.

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В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

Киевляне дважды пропустили от немецкого коллектива. Дубль оформил Адам Гложек.

Экс-игрок сборной Украины и бело-синих Артем Милевский в своем Telegram-канале, несмотря на слабую игру подопечных Александра Шовковского, продолжает поддерживать и верить в киевлян:

«Главное – один забить, и потом будет интересно. Впереееед, Динамо!», – написал Милевский.