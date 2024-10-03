Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЛЕВСКИЙ: Главное – один забить, и потом будет интересно. Вперед, Динамо!
Лига Европы
03 октября 2024, 21:28 | Обновлено 03 октября 2024, 21:36
386
4

МИЛЕВСКИЙ: Главное – один забить, и потом будет интересно. Вперед, Динамо!

Экс-игрок киевлян и сборной Украины поддерживает команду в матче ЛЕ с Хоффенхаймом

03 октября 2024, 21:28 | Обновлено 03 октября 2024, 21:36
386
4
МИЛЕВСКИЙ: Главное – один забить, и потом будет интересно. Вперед, Динамо!
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

3 октября в 19:45 по киевскому времени проходит матч 2-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

Киевляне дважды пропустили от немецкого коллектива. Дубль оформил Адам Гложек.

Экс-игрок сборной Украины и бело-синих Артем Милевский в своем Telegram-канале, несмотря на слабую игру подопечных Александра Шовковского, продолжает поддерживать и верить в киевлян:

«Главное – один забить, и потом будет интересно. Впереееед, Динамо!», – написал Милевский.

По теме:
Результаты Лиги Европы. Неудача Динамо, потеряли очки Аякс и Галатарай
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Олимпиакос отгрузил Браге 3 мяча. Виллиан вышел на 58-й, Яремчук наблюдал
Артем Милевский Динамо Киев Хоффенхайм Хоффенхайм - Динамо Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол
Футбол | 03 октября 2024, 04:27 1
Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол

2 октября королевский клуб уступил Лиллю 0:1 во 2-м туре Лиги чемпионов

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Футбол | 03 октября 2024, 06:57 0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо

3 октября в 19:45 в немецком Зинсхайме пройдет матч 2-го тура Лиги Европы

Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине
Теннис | 03.10.2024, 15:02
Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине
Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Футбол | 03.10.2024, 02:14
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль
Футбол | 03.10.2024, 21:03
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fuz1982z
на плестейшен хіба
Ответить
0
Valentyn
Забили...
Ответить
0
apepa
Проспись иди алкаш!)
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
02.10.2024, 07:18 9
Футбол
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
01.10.2024, 19:10 7
Футбол
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
01.10.2024, 23:21 30
Война
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 30
Футбол
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
02.10.2024, 15:45 23
Футзал
Дорощук рассказал об взаимоотношениях с Магучих, Геращенко и Левченко
Дорощук рассказал об взаимоотношениях с Магучих, Геращенко и Левченко
01.10.2024, 18:11
Другие виды
Ломаченко ждет. Джервонта узнал соперника на ближайший бой
Ломаченко ждет. Джервонта узнал соперника на ближайший бой
01.10.2024, 16:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем