Лига Европы03 октября 2024, 21:03 | Обновлено 03 октября 2024, 21:31
803
0
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль
В немецком городе Зинсхайм проходит матч 2-го тура Лиги Европіы
03 октября 2024, 21:03 | Обновлено 03 октября 2024, 21:31
803
0
3 октября в 19:45 по киевскому времени проходит матч 2-го тура Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.
Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль на 60-й минуте.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы матча
ГОЛ! 2:0. Адам Гложек, 60 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 октября 2024, 13:48 12
Sport.ua рассказывает о главном тренере ближайшего соперника «Динамо» по Лиге Европы…
Футбол | 02 октября 2024, 22:46 6
Андрей дважды спас «сливочных»
Футбол | 03.10.2024, 21:22
Футзал | 03.10.2024, 19:54
Футбол | 03.10.2024, 02:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.10.2024, 22:15 3
02.10.2024, 15:45 23
03.10.2024, 02:14 3
01.10.2024, 18:11
02.10.2024, 07:18 9
01.10.2024, 19:49 4
02.10.2024, 06:23
03.10.2024, 06:02