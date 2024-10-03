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Лига Европы
03 октября 2024, 21:03 | Обновлено 03 октября 2024, 21:31
803
0

ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль

В немецком городе Зинсхайм проходит матч 2-го тура Лиги Европіы

03 октября 2024, 21:03 | Обновлено 03 октября 2024, 21:31
803
0
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Гложек

3 октября в 19:45 по киевскому времени проходит матч 2-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке в немецком городе Зинсхайм играют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль на 60-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы матча

ГОЛ! 2:0. Адам Гложек, 60 мин

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Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы видео голов и обзор Хоффенхайм - Динамо Адам Гложек
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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