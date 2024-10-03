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Лига конференций03 октября 2024, 19:55 | Обновлено 03 октября 2024, 20:07
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Лига конференций. Все матчи игрового дня 3 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 3 октября видеотрансляции матчей 1-го тура Лиги конференций
03 октября 2024, 19:55 | Обновлено 03 октября 2024, 20:07
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Вечером 3 октября проходят поединки 1-го тура Лиги конференций.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лига конференций. 1-й тур, 3 октября
- 19:45. Хайденхайм – Олимпия Любляна
- 19:45. динамо минск – Хартс
- 19:45. Легия – Бетис
- 19:45. Мольде – Ларн
- 19:45. Ноа – Млада Болеслав
- 19:45. Омония – Викингур Рейкьявик
- 19:45. Серкль Брюгге – Санкт-Галлен
- 19:45. Астана – ТСЦ Бачка-Топола
- 22:00. Борац Баня-Лука – Панатинаикос
- 22:00. Копенгаген – Ягеллония
- 22:00. ЛАСК – Юргорден
- 22:00. Лугано – ХИК
- 22:00. Петрокуб – Пафос
- 22:00. Фиорентина – Нью-Сейнтс
- 22:00. Челси – Гент
- 22:00. Шемрок Роверс – АПОЕЛ
Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.
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