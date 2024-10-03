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Лига конференций
Копенгаген
03.10.2024 22:00 - : -
Ягеллония
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Лига конференций
03 октября 2024, 19:55 | Обновлено 03 октября 2024, 20:07
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0

Лига конференций. Все матчи игрового дня 3 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 октября видеотрансляции матчей 1-го тура Лиги конференций

03 октября 2024, 19:55 | Обновлено 03 октября 2024, 20:07
155
0
Лига конференций. Все матчи игрового дня 3 октября. Смотреть онлайн LIVE
ФК Челси

Вечером 3 октября проходят поединки 1-го тура Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лига конференций. 1-й тур, 3 октября

  • 19:45. Хайденхайм – Олимпия Любляна
  • 19:45. динамо минск – Хартс
  • 19:45. Легия – Бетис
  • 19:45. Мольде – Ларн
  • 19:45. Ноа – Млада Болеслав
  • 19:45. Омония – Викингур Рейкьявик
  • 19:45. Серкль Брюгге – Санкт-Галлен
  • 19:45. Астана – ТСЦ Бачка-Топола
  • 22:00. Борац Баня-Лука – Панатинаикос
  • 22:00. Копенгаген – Ягеллония
  • 22:00. ЛАСК – Юргорден
  • 22:00. Лугано – ХИК
  • 22:00. Петрокуб – Пафос
  • 22:00. Фиорентина – Нью-Сейнтс
  • 22:00. Челси – Гент
  • 22:00. Шемрок Роверс – АПОЕЛ

Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.

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Лига конференций смотреть онлайн Фиорентина Бетис Брюгге Панатинаикос Астана Динамо Минск Копенгаген Хартс ЛАСК Юргорден Омония Ягеллония Белосток Лугано АПОЭЛ Шемрок Роверс Гент Рапид Вена Олимпия Любляна Мольде Нью-Сейнтс Млада Болеслав ХИК Хельсинки Витория Гимараеш Легия Варшава Целе Викингур Санкт-Галлен Хайденхайм Истанбул Башакшехир Петрокуб Хынчешты Пафос Челси ТСЦ Бачка-Топола Ноа Ереван Борац Баня-Лука Ларн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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