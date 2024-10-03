Результаты Лиги конференций. Неудача Бетиса, праздник Армении, кто забил 6?
Вечером 3 октября проходят поединки 1-го тура Лиги конференций
Вечером 3 октября проходят поединки 1-го тура Лиги конференций. Завершены все матчи первого вечернего блока.
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Неудачно выступил испанский Бетис, проиграв в Польше варшавской Легии (0:1).
Праздник получил в Армении, где местный Ноа нанес поражение чешской команде Млада Болеслав (2:0).
Шесть мячей забила бельгийская команда Серкль Брюгге в ворота швейцарского Санкт-Галлен (6:2).
Кипрская Омония без травмированного украинца Романа Безуса нанесла поражение Викингуру из Рейкьявика (4:0).
Лига конференций. 1-й тур, 3 октября
19:45. Хайденхайм (Германия) – Олимпия Любляна (Словения) – 2:1
Голы: Бек, 6, Ваннер, 83 – Бланко, 77
19:45. динамо минск (беларусь) – Хартс (Шотландия) – 1:2
Голы: Альфред, 21 – Политевич, 37 (автогол), Данда, 90+4
19:45. Легия (Польша) – Бетис (Испания) – 1:0
Гол: Капуади, 23
19:45. Мольде (Норвегия) – Ларн (Северная Ирландия) – 3:0
Голы: Эйкрем, 51, Бринильдсен, 78, Ихлер, 90+5
19:45. Ноа (Армения) – Млада Болеслав (Чехия) – 2:0
Голы: Матеус Айас, 58, Пенсон, 76
19:45. Омония (Кипр) – Викингур Рейкьявик (Исландия) – 4:0
Голы: Кулибали, 51, Какулис, 81, 90, Алиум, 86
19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 6:2
Голы: Минда, 3, Денкей, 25, 43, 54 (пен), Магни, 63, 68 – Чобот, 58, Мамбимби, 81
19:45. Астана (Казахстан) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – 1:0
Гол: Кажуколовас, 15
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