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Мольде
03.10.2024 19:45 – FT 3 : 0
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Лига конференций
03 октября 2024, 22:12 | Обновлено 03 октября 2024, 23:33
313
0

Результаты Лиги конференций. Неудача Бетиса, праздник Армении, кто забил 6?

Вечером 3 октября проходят поединки 1-го тура Лиги конференций

03 октября 2024, 22:12 | Обновлено 03 октября 2024, 23:33
313
0
Результаты Лиги конференций. Неудача Бетиса, праздник Армении, кто забил 6?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 октября проходят поединки 1-го тура Лиги конференций. Завершены все матчи первого вечернего блока.

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Неудачно выступил испанский Бетис, проиграв в Польше варшавской Легии (0:1).

Праздник получил в Армении, где местный Ноа нанес поражение чешской команде Млада Болеслав (2:0).

Шесть мячей забила бельгийская команда Серкль Брюгге в ворота швейцарского Санкт-Галлен (6:2).

Кипрская Омония без травмированного украинца Романа Безуса нанесла поражение Викингуру из Рейкьявика (4:0).

Лига конференций. 1-й тур, 3 октября

19:45. Хайденхайм (Германия) – Олимпия Любляна (Словения) – 2:1

Голы: Бек, 6, Ваннер, 83 – Бланко, 77

19:45. динамо минск (беларусь) – Хартс (Шотландия) – 1:2

Голы: Альфред, 21 – Политевич, 37 (автогол), Данда, 90+4

19:45. Легия (Польша) – Бетис (Испания) – 1:0

Гол: Капуади, 23

19:45. Мольде (Норвегия) – Ларн (Северная Ирландия) – 3:0

Голы: Эйкрем, 51, Бринильдсен, 78, Ихлер, 90+5

19:45. Ноа (Армения) – Млада Болеслав (Чехия) – 2:0

Голы: Матеус Айас, 58, Пенсон, 76

19:45. Омония (Кипр) – Викингур Рейкьявик (Исландия) – 4:0

Голы: Кулибали, 51, Какулис, 81, 90, Алиум, 86

19:45. Серкль Брюгге (Бельгия) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 6:2

Голы: Минда, 3, Денкей, 25, 43, 54 (пен), Магни, 63, 68 – Чобот, 58, Мамбимби, 81

19:45. Астана (Казахстан) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – 1:0

Гол: Кажуколовас, 15

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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