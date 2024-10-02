02.10.2024 17:30 – FT 1 : 2
Лига конференций02 октября 2024, 22:43 | Обновлено 02 октября 2024, 22:58
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Стартовала Лига конференций. Кто выиграл первые матчи в новом формате?
Рапид Вена и Витория Гимараеш взяли три очка в первом туре
02 октября 2024, 22:43 | Обновлено 02 октября 2024, 22:58
16
0
Вечером 2 октября стартовал новый сезон Лиги конференций в новом формате.
Рапид Вена и Витория Гимараеш взяли три очка в первом туре.
Лига конференций 2024/25. 1-й тур
Истанбул Башакшехир (Турция) – Рапид Вена (Австрия) – 1:2
Голы: Пентек, 45+2 – Шауб, 43, 46
Витория Гимараеш (Португалия) – Целе (Словения) – 3:1
Голы: Саму, 7, Густаво, 36, Тиагу Силва, 62 – Матко, 90+1
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Шауб (Рапид Вена).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Истанбул Башакшехир).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Шауб (Рапид Вена).
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