Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков

Гамбург является вторым по величине городом Германии и шестым по величине в Евросоюзе, а также значится под № 1 по количеству населения среди всех нестоличных населенных пунктов объединенной Европы. Поэтому когда в минувшем году руководство Шахтера решило проводить свои номинально домашние матчи в Лиге чемпионов именно здесь, логику «горняков» было понять легко: украинский клуб рассчитывал, что в фактически двухмиллионном населенном пункте удастся заинтересовать несколько десятков тысяч человек, которые бы смогли заполнить трибуны на поединках «оранжево-черных». Тем более, поспособствовать этому должно было и серьезное количество вынужденных украинских иммигрантов, перебравшихся в Германию после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

И в целом Шахтер в Лиге чемпионов-2023/24 оправдал ожидания. Причем, как свои собственные, так и руководства Гамбурга, с которым «горняки» и договаривались об аренде на еврокубковые поединки Фолькспаркштадиона. По причине того, что ныне футбольный клуб Гамбург переживает не лучшие свои времена, выступая во Второй Бундеслиге, Шахтер сумел заинтересовать местную публику рейтинговыми матчами и именитыми соперниками. В итоге на каждый из трех номинально домашних матчей «оранжево-черных» в ЛЧ-2023/24 приходило от 47 до 49 тысяч болельщиков. Это отличный результат, учитывая, что посадочных мест для фанатов на Фолькспаркштадионе чуть более 51 тысячи.

В сезоне-2024/25 Шахтер решил проводить поединки основного этапа Лиги чемпионов в Гельзенкирхене. Поговаривают, что там «горнякам» предложили более интересные условия для сотрудничества в экономическом плане. А Фолькспаркштадион у Гамбурга на текущую еврокубковую кампанию решило арендовать Динамо. Минувший опыт Шахтера, очевидно, воодушевил руководство киевлян, хотя все-таки объективно рассчитывать на аншлаги в номинально домашних поединках еврокубков «бело-синим» было сложнее, нежели «горнякам» в прошлом году. И дело здесь банально в вывеске – Лига Европы все же для нейтральных фанатов не настолько привлекательна как Лига чемпионов.

Но в первом же туре ЛЕ-2024/25, когда Динамо в Гамбурге принимало Лацио (0:3), случилось тотальное разочарование. Болельщики из Украины, смотревшие матч по телевизору, сразу заметили, насколько мало фанатов пришло на трибуны Фолькспаркштадиона. Огромная арена смотрелась даже не полупустой, она выглядела так, словно здесь будет проводиться игра на первенство одного из районов Гамбурга, но никак не международный матч второго по значимости еврокубка…

По официальным данным, матч Динамо – Лацио посетил 7751 болельщик. Это в шесть с половиной раз меньше, чем может вместить Фолькспаркштадион на международных поединках. Впрочем, как оказалось, подобной цифре есть свое объяснение, и оно не выглядит приятным для Динамо…

Еще в начале сентября, когда Динамо и Гамбург только-только объявили о договоренности про проведение киевлянами своих домашних матчей в рамках Лиги Европы-2024/25 на Фолькспаркштадионе, фанаты «черно-бело-синих» выступили с категорическим и резким заявлением, осуждающим такое решение боссов немецкого клуба.

В частности, представители HSV Supporters Club заявили, что воспринимают «критически» сделку с Динамо об аренде стадиона, так как она не учитывает «ценности», которые исповедует Гамбург и его болельщики. Несмотря на то, что в своем заявлении члены фан-движения «черно-бело-синих» отдельно отметили понимание экономической выгоды, которую может принести Гамбургу сотрудничество с Динамо, а также задекларировали поддержку «людям и клубам, которые страдают от войн», именно кооперация с вице-чемпионом Украины вызвала у HSV Supporters Club крайне негативную реакцию.

«В случае с киевским Динамо Гамбург передает свой стадион клубу, у которого неоднократно случались проблемы с расистским и дискриминационным поведением болельщиков. Это поведение никогда не должно иметь место на нашем стадионе. Нельзя обвинять целый клуб в том, что в его болельщицкой среде существуют такие тенденции, если клуб реагирует на это, если клуб занимает четкую позицию против этого и действует решительно. В случае с Динамо это не так. Как мы понимаем, последовательных действий против подобного нет. Если мы как Гамбург серьезно относимся к нашим ценностям, то Фолькспаркштадион нельзя арендовать клубам, которые не отстаивают эти же ценности. «Любите Гамбург – ненавидьте расизм» становится пустой фразой, когда на нашем стадионе домашние матчи проводит клуб, который не соответствует основополагающей концепции», – написано в заявлении этого фанатского объединения Гамбурга.

Statement der Abteilungsleitung. 🔷⤵️ pic.twitter.com/pktOdnmkEc — HSV Supporters Club (@hsv_sc) September 4, 2024

Фанаты Гамбурга в большинстве своем позиционируют себя противниками правых и ультраправых идей, борются за толерантность и космополитизм. Именно поэтому сделку по аренде стадиона с Динамо, фанаты которого, как полагают почитатели «черно-бело-синих» находятся на противоположных позициях, они восприняли как серьезную угрозу их многолетним ценностям.

В сентября масла в огонь подлили и журналисты. В частности, в газете Die Zeit, которая выходит и распространяется в Гамбурге и его округах, как пишет портал t-online.de, вышел материал о проведении домашних матчей Динамо на Фолькспаркштадионе с весьма провокационным заголовком: «Черным следует избегать посещения этого стадиона».

Еще больше усугубило ситуацию то, что свой первый домашний матч Динамо в Гамбурге проводило против Лацио, фанаты которого традиционно считаются приверженцами ультраправых идей, не осуждая для их реализации применение таких мер как насилие и экстремизм. Поэтому никого в регионе особо не удивила информация, что накануне матча против Динамо местная полиция задержала порядка 60 итальянских фанатов, у которых были изъяты ножи, тендеризаторы, деревянные дубинки и даже шампур для приготовления шашлыка.

TV News Kontor. Полиция Гамбурга пережила несколько горячих вечеров из-за матча Динамо – Лацио

Экономически, похоже, руководство Гамбурга уже осознало, что добиться таких же хороших для них результатов в сотрудничестве с Динамо, как это было год назад с Шахтером в рамках Лиги чемпионов, не выйдет. Учитывая, что впереди у «бело-синих» проведение номинально домашних игр в Лиге Европы против Ференцвароша, Виктории Пльзень и РФШ – соперников, чьи имена явно не будоражат болельщицкие массы в Германии, – в немецком клубе уже поспешили заявить, что нынешнее сотрудничество с Динамо по аренде стадиона является не столько решением, основанным на финансовом факторе, сколько очередной демонстрацией поддержки всему украинскому народу в его борьбе с российскими агрессорами-оккупантами со стороны Германии.

Но в ряде немецких спортивных изданий уже вышли заметки на тему того, что в будущем боссам Гамбурга стоит тщательно взвешивать все «за» и «против», если будут случаться аналогичные ситуации, чтобы не рассориться со своими болельщиками. Последнее обстоятельство способно нанести клубу, который и так находится в непростом периоде своей истории, серьезный урон, причем как финансовый, так и имиджевый.

Вряд ли вся эта ситуация положительно скажется и на Динамо. В частности, в немецкой прессе уже пришлось оправдываться президенту «бело-синих» Игорю Суркису, который публично прокомментировал обвинения в адрес киевлян со стороны HSV Supporters Club.

«Я уважаю болельщиков Гамбурга, но эти протесты несправедливы. Футбольный клуб Динамо Киев никогда в своей истории не проявлял дискриминационного поведения по отношению к кому-либо: ни к футболистам, ни к сотрудникам клуба, ни к простым болельщикам», – заявил Суркис в общении с журналистами Hamburger Abendblatt.

Также босс Динамо заявил, что в прошлом вокруг его команды имели место быть «некоторые инциденты» на стадионах, связанные с поведением «очень небольшого числа болельщиков».

«Эти инциденты неприемлемы и, к сожалению, привлекли большое внимание средств массовой информации», – отметил Суркис, еще раз добавив, что подобные эпизоды ни в коем случае не отражали позицию самого клуба.

В то же время как минимум часть активных фанатов Гамбурга аргументы президента Динамо все равно не услышала, либо же не восприняла. По крайней мере, если бы было иначе, то на трибунах в домашних играх «черно-бело-синих» не появлялись бы баннеры, как один из недавних, на котором было написано: «Ценности и авторитет проданы. Динамо Киев не место на Фолькспаркштадионе».

IMAGO. Фанаты Гамбурга протестуют против решения руководства клуба предоставить стадион для домашних матчей в ЛЕ киевскому Динамо

Текст: meta.ua/sport