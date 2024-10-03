Минимальная победа. Легия одолела Бетис в Лиге конференций

Вечером 3 октября состоялся матч 1-го тура Лиги конференции между «Легией» и «Бетис».

Игра прошла на «Стадионе Войска Польского» в Варшаве.

Единственный гол забили хозяева усилием Стив Капюади на 23-й минуте.

После этого матча «Легия» имеет 3 очка и занимает 8-е место в лиге, а «Бетис» имеет в своем активе 0 очков и находится на 30-й позиции.

Лига конференций. 1-й тур. 3 октября

Легия (Польша) – Бетис (Испания) – 1:0

Гол: Капюади, 23