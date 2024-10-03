Лига конференций03 октября 2024, 21:43 | Обновлено 03 октября 2024, 21:44
57
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Минимальная победа. Легия одолела Бетис в Лиге конференций
Матч закончился со счета 1:0 в пользу польской команды
03 октября 2024, 21:43 | Обновлено 03 октября 2024, 21:44
57
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Вечером 3 октября состоялся матч 1-го тура Лиги конференции между «Легией» и «Бетис».
Игра прошла на «Стадионе Войска Польского» в Варшаве.
Единственный гол забили хозяева усилием Стив Капюади на 23-й минуте.
После этого матча «Легия» имеет 3 очка и занимает 8-е место в лиге, а «Бетис» имеет в своем активе 0 очков и находится на 30-й позиции.
Лига конференций. 1-й тур. 3 октября
Легия (Польша) – Бетис (Испания) – 1:0
Гол: Капюади, 23
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