Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии

«Манчестер Юнайтед» провально начал новый сезон 2024/25.

«Красные дьяволы» за шесть туров АПЛ набрали лишь семь очков, а в последнем туре позорно проиграли «Тоттенхэму» перед родными болельщиками (0:3). В клубе сейчас серьезно рассматривается вопрос отставки главного тренера Эрика тен Хага. Руководство «МЮ» уже изучает варианты потенциальной замены нидерландского коуча. Один из основных кандидатов – это Зинедин Зидан.

В кандидатуре Зидана лично заинтересован новый совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф, который мечтает, чтобы французский тренер возглавил «МЮ».

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.