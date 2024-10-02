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  4. Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Англия
02 октября 2024, 01:01 | Обновлено 02 октября 2024, 01:15
259
0

Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии

«Манчестер Юнайтед» хочет пригласить французского специалиста

02 октября 2024, 01:01 | Обновлено 02 октября 2024, 01:15
259
0
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

«Манчестер Юнайтед» провально начал новый сезон 2024/25.

«Красные дьяволы» за шесть туров АПЛ набрали лишь семь очков, а в последнем туре позорно проиграли «Тоттенхэму» перед родными болельщиками (0:3). В клубе сейчас серьезно рассматривается вопрос отставки главного тренера Эрика тен Хага. Руководство «МЮ» уже изучает варианты потенциальной замены нидерландского коуча. Один из основных кандидатов – это Зинедин Зидан.

В кандидатуре Зидана лично заинтересован новый совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф, который мечтает, чтобы французский тренер возглавил «МЮ».

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

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Эрик тен Хаг Зинедин Зидан Джим Рэтклифф Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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