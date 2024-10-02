Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
«Манчестер Юнайтед» хочет пригласить французского специалиста
«Манчестер Юнайтед» провально начал новый сезон 2024/25.
«Красные дьяволы» за шесть туров АПЛ набрали лишь семь очков, а в последнем туре позорно проиграли «Тоттенхэму» перед родными болельщиками (0:3). В клубе сейчас серьезно рассматривается вопрос отставки главного тренера Эрика тен Хага. Руководство «МЮ» уже изучает варианты потенциальной замены нидерландского коуча. Один из основных кандидатов – это Зинедин Зидан.
В кандидатуре Зидана лично заинтересован новый совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф, который мечтает, чтобы французский тренер возглавил «МЮ».
Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.
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