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Лига чемпионов
01 октября 2024, 22:59 | Обновлено 01 октября 2024, 23:26
38
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем Лиги чемпионов с Аталантой

Поединок ЛЧ состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене

01 октября 2024, 22:59 | Обновлено 01 октября 2024, 23:26
38
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем Лиги чемпионов с Аталантой
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел в Германии тренировку перед поединком 2-го тура Лиги чемпионов.

Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре ЛЧ горняки под руководством Марино Пушича на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – Болонья (0:0).

Перед тренировкой коуч Марино Пушич и хавбек Георгий Судаков дали предматчевую пресс-конференцию.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем Лиги чемпионов с Аталантой

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Марино Пушич видео тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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