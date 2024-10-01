ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем Лиги чемпионов с Аталантой
Поединок ЛЧ состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене
Донецкий Шахтер провел в Германии тренировку перед поединком 2-го тура Лиги чемпионов.
Матч между Шахтером и итальянской Аталантой состоится 2 октября в 19:45 на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене.
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В первом туре ЛЧ горняки под руководством Марино Пушича на выезде сыграли вничью с другой итальянской командой – Болонья (0:0).
Перед тренировкой коуч Марино Пушич и хавбек Георгий Судаков дали предматчевую пресс-конференцию.
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем Лиги чемпионов с Аталантой
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