ПУШИЧ: «Аталанта играет в специфический футбол. Будет битва тактик»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты», который состоится 2 октября в немецком Гельзенкирхене.

– Завтра «Шахтера» ждет первый домашний матч на новой домашней арене, но второй раз подряд команда встретится с итальянским оппонентом. В чем, по вашему мнению, специфика итальянских команд, в том числе «Аталанты»?

– Это победитель Лиги Европы УЕФА, это очень сильная команда – одна из лучших в Европе по показателям прошлого сезона и демонстрирует это на европейской арене, на уровне Лиги чемпионов. Конечно, имеет специфическую манеру игры – очень сильно прессингует на определенных участках поля. Мы все знаем, как соперник давит на оппонентов, заставляет их прилагать максимум усилий. Мы знаем их сильные качества, но мы также знаем слабые стороны. И могу сказать, что это будет очень серьезная игра. Каждая игра против «Аталанты» непростая. Но мы здесь как раз для того, чтобы играть такие матчи с такими соперниками. Эта игра потребует от нас многих вещей, но мы готовы многое отдать, чтобы хорошо выступить в этом турнире. Полагаю, завтрашний матч будет интересным.

– Как вам новый лигочемпионовский дом «Шахтера»? Возможно, есть какие-то воспоминания, связанные с этой ареной?

– Прежде всего, это прекрасный стадион. Это арена клуба, обладающая огромными традициями. И, собственно, они так же «шахтеры», как и мы, поэтому очень приятно быть здесь. Я уверен, что они нас будут поддерживать как свою родную команду. Надеюсь, местные болельщики создадут для нас домашнюю атмосферу, ощущение домашней арены – того, что мы играем как на своем стадионе. Конечно, это звучит довольно безумно, ведь понятно, что мы единственная команда в мире на таком уровне, которая никогда не играет домашних матчей дома. Каждая игра для нас – на выезде. Но я еще раз хочу сказать людям в Германии, в Гельзенкирхене, фанам «Шальке», которые придут поддерживать нас и дадут нам определенный заряд: мы будем очень благодарны, если нас будут принимать как родную команду.

– Что вы вынесли из последнего матча с «Болоньей» по поводу итальянского стиля игры?

– Конечно, итальянские команды не играют одинаково, а имеют разный стиль. «Аталанта» играет в свой специфический футбол. «Болонья» имеет похожую манеру, но у них несколько разная формация на поле. Если говорить в общем, то это, конечно, прессинг по всему полю, очень физически физически команды. Если говорить о выводах из матча с «Болоньей», то мы подошли довольно хорошо к поединку: мы играли на выезде и завоевали ничью, у них были моменты, но и у нас были моменты. Как мне кажется, мы хорошо сыграли там. Конечно, мы сделали определенные выводы после той игры, но понимаем, что Аталанта будет демонстрировать немного другой футбол. От нас потребуется приложить много усилий в разных аспектах игры. Они знают нас, мы знаем их, так что будет довольно интересно. Они знают, что мы пытаемся строить нашу игру из глубины, я знаю, что они будут высоко прессинговать. Это будет битва тактик. Это не такой оппонент, против которых мы играем в УПЛ: большинство матчей мы играем с несколько другими командами, поэтому от нас там требуются несколько иные качества. Но это будет отличный опыт для нас, и наш опыт по матчу с «Болоньей» мы также примем во внимание.

– Следующий вопрос сгенерирован искусственным интеллектом: учитывая динамичный атакующий стиль «Аталанты» и мощную игру в Серии А, как вы планируете сбалансировать стабильность обороны с атакующими амбициями «Шахтера», чтобы обеспечить положительный результат в этом важном матче Лиги чемпионов?

– Это хороший вопрос, кстати. Как я уже сказал, мы знаем их сильные и слабые стороны, и это очень специфическая команда, против которой тяжело играть. От нас потребуются сверхусилия, конечно, нужно полностью сфокусироваться на каждой детали. Во время подобных матчей очень важно держать баланс между атакой и защитой и постоянно сконцентрироваться в каждом эпизоде ​​– в течение всех 95 минут, а может, и больше. Нужно много дисциплины, много баланса. Мы, конечно, не должны терять нашу идентичность. И это то, что мы собираемся завтра показать.

– Почему так важно, чтобы ваша команда продолжала представлять Украину и клуб в Европе, даже несмотря на то, что россияне атакуют вашу страну? Как часто обсуждается тема войны в вашей команде?

– Во-первых, этот вопрос обсуждается всегда, потому что ситуация такова, какова она, и это нехорошо. Мы думаем о войне каждый день, даже когда мы не дома, и это очень тяжело. Но мы, все же, спортсмены, поэтому попытаемся насладиться игрой и будем стараться подарить людям, которые смотрят наши матчи в Украине, чрезвычайные эмоции, особенно детям-болельщикам. Вы знаете, что сейчас это довольно сложно. Но есть игра, которая всегда рядом, которая может помочь людям получить хорошие эмоции и чувствовать себя лучше всех украинских болельщиков. Так что мы будем пытаться это сделать завтра – для наших фанатов, для нашего клуба, для нашей страны. И мы попробуем презентовать себя как можно лучше в Европе – это важно не только клубу, но и всей стране. И даже при таких трудных обстоятельствах, в которых мы работаем, стараемся показать наше мастерство.

ВИДЕО. Пресс-конференция Марино Пушича перед матчем Шахтера с Аталантой